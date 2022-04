Vacanze Sicure 2022: ritornano i controlli di Assogomma sui pneumatici

Assogomma e Federpneus si serviranno della collaborazione con la Polizia di Stato per effettuare più di 12.000 controlli (a campione) sullo stato degli pneumatici delle automobili italiane

Avete già cambiato le gomme da invernali a estive? Se non avete già provveduto lo dovrete fare obbligatoriamente entro il 15 maggio, in modo da essere in regola per poi organizzare al meglio le vostre ferie estive e partire verso la vostra località di villeggiatura in tutta tranquillità. In caso di problemi, tuttavia, non preoccupatevi… perchè ci sarà il supporto della famosa campagna “Vacanze Sicure”, promossa da Assogomma e da Federpneus e ormai prossima a ritornare operativa dopo due anni di stop a causa della crisi scatenata dall’epidemia Coronavirus.

Si tratta di un progetto che sarà svolto in collaborazione con la Polizia di Stato e che avrà come obiettivo il raggiungimento del livello massimo di sicurezza stradale per quanto riguarda lo stato degli pneumatici delle automobili che circolano in Italia, le quali saranno sottoposte a più di 12.000 controlli (a campione) a partire dalla fine di maggio. Questi avranno luogo in tutte le regioni dello Stivale, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Molise.

I controlli della campagna “Vacanze Sicure 2022” verteranno quindi sullo stato di salute delle gomme delle nostre automobili e cercheranno di individuare possibili danneggiamenti e irregolarità di ogni tipo, dalla classe di omologazione fino alla corrispondenza delle misure montate rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione… senza dimenticare la presenza di tagli e abrasioni che, insieme al diffuso problema della scarsa pressione di esercizio a caldo, possono portare a possibili cedimenti strutturali della carcassa anche in maniera improvvisa.

In caso di controllo, la Polizia di Stato effettuerà l’accertamento del livello residuo del battistrada (che deve essere minimo 1,6 mm) e della presenza di possibili danni visibili a occhio nudo, nonchè tutte le verifiche documentali del caso come previsto dagli ultimi corsi di aggiornamento indetti a livello ministeriale.

“Controllare l’efficienza delle gomme prima di mettersi in viaggio è un’operazione che rappresenta uno dei caposaldi di quella cultura della guida sicura che, come Polizia di Stato, in ogni occasione ci proponiamo di divulgare – ha sottolineato Paolo Maria Pomponio, Direttore del Servizio Polizia Stradale – Occorre in tutti i conducenti una maggiore consapevolezza dei rischi che si corrono quando ci si approccia in modo superficiale al controllo delle condizioni degli pneumatici. I controlli della Polizia Stradale, seppur intensificati, da soli non faranno mai la differenza. È una questione di responsabilità e ognuno, dal pedone al ciclista e fino al conducente di Tir, deve fare la propria parte“.

Questo, invece, il commento di Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma: “Con un parco auto sempre più vecchio, la manutenzione dell’auto deve assumere un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale e la cura dei pneumatici occupa un posto di assoluto rilievo. In vista delle lunghe percorrenze che caratterizzeranno le vacanze estive, è necessario programmare controlli periodici dal gommista per far eseguire una verifica visiva dello stato dei pneumatici e del loro corretto gonfiaggio. In caso di pressione troppo bassa (come accade per il 52% delle vetture italiane), il veicolo sarà instabile e il pneumatico, se surriscaldato, può arrivare al suo cedimento strutturale, senza tener conto la sua usura disomogenea e il collaterale aumento dei consumi di carburante fino al 15% in più“.