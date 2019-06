Vanmass Wireless Car Charger Mount: il supporto da auto che ricarica lo smartphone

Grazie a una solida ventosa, Vanmass Wireless Car Charger Mount può essere installato al parabrezza o al cruscotto dell'auto e ricarica il nostro smartphone in totale sicurezza, senza l'uso di cavi

Arriva da Vanmass l’ultimo supporto tecnologico per sfruttare il nostro smartphone come navigatore, in totale sicurezza e senza correre il rischio che la batteria ci abbandoni, proprio in mezzo all’itinerario che stiamo percorrendo.

Vanmass Wireless Car Charger Mount: come funziona

Il Vanmass Wireless Car Charger Mount è un caricatore per telefono wireless che può essere utilizzato anche funge come supporto per cruscotto per il nostro device, evitando la presenza di fastidiosi cavi di alimentazione. Il supporto si apre e si chiude automaticamente in maniera molto semplice, tanto che l’operazione avviene con l’utilizzo di una sola mano. Grazie alla ventosa di cui è dotato, può essere installato sul parabrezza dell’auto, sul cruscotto o volendo anche alle prese d’aria. Un indicatore luminoso indicherà lo stato di carica. Due clip si chiuderanno automaticamente al telefono quando questo sarà collegato al supporto evitando che possa scivolare.

Per sganciare il telefono basterà premere il pulsante di rilascio rapido. Grazie al particolare meccanismo di cui è dotato (una sfera attaccata a un braccio regolabile) permette una rotazione praticamente completa del telefono, a prescindere dal modello o dalle dimensioni, permettendone così un impegno facile e sicuro. Vanmass Wireless Car Charger Mount – in vendita su Amazon a un prezzo intorno ai 50 dollari – è compatibile con iPhone X, 8/8 plus; Xu/Xu Max/XR; Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S8plus, S7, S7 edge, S6 edge plus e Note 5.