[VIDEO] Da Little Italy all’Italia: la lettera di Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola dedica una lettera al nostro paese in collaborazione con l’ambasciata italiana a Washington: da Little Italy alla Grande Italia

   

Francis Ford Coppola, tra i più grandi registi al mondo, ha deciso di dedicare qualche parola agli italiani nel giorno del suo compleanno, il 7 aprile, che coincide con la Giornata Mondiale della Salute.

Il breve messaggio del 6 volte Premio Oscar è stato prodotto in collaborazione con Fiat e con l’ambasciata italiana a Washington.

Da Little Italy alla Grande Italia, Coppola ricorda le sue origini italoamericane e lo spirito che ha sempre contraddistinto il nostro paese. L’agenzia media Migrante con base a Los Angeles ha svolto il lavoro in maniera gratuita, così come il compositore Fabio Ibba che ha regalato la musica di accompagnamento alla lettera.

Questo il testo della lettera:

Ciao Italia

È un momentaccio, eh?

Chiaro che il momento è difficile

Ma ne abbiamo già affrontati tanti, di momenti duri

Sai cosa, quello che ci ha tenuti in piedi è stata la nostra energia

La nostra determinazione ad affrontare e abbracciare l’ignoto.

Ora, questo spirito speranzoso che non si spezza mai,

Diventa il nostro principale alleato.

Oggi più che mai.

Da “Little Italy” , alla Grande Italia.

Siamo con te.

Con Amore.

Per questo messaggio Fiat non ha voluto sponsorizzare i propri prodotti, come avrebbe potuto fare senza troppe cerimonie, ma lasciare che le immagini raccontino del nostro paese. Dalle grandi città con i loro scenari storici ai piccoli borghi che fanno il nostro paese.