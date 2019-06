[VIDEO] Edd China ha costruito un divano da 140Km/h omologato per la strada

Edd China, celebre ex conduttore di Affari a Quattro Ruote, ha costruito nei dettagli un divano capace di viaggiare a 140Km/h





Edd China, formidabile ex presentatore di Affari a Quattro Ruote, è noto (anche) per la passione con cui motorizza qualsiasi tipo di arredo casalingo. Dal bagno -con vasca e lavandino- al letto matrimoniale, con cui ha anche vinto diversi Guinness World Record. L’ultima frontiera di questa incredibile serie è rappresentata da un divano accessoriato con un Turkish Delight (equivalente estero del Mars) come selettore di marcia, una lattina di birra per freno ed una pizza impiattata a fare da sterzo.

Si continua poi con indicatori di direzione “integrati” nei vasi di fiori e l’orologio da salotto, adattato a tachimetro, piazzato nel bel mezzo della tavola.

il Divino divano

I ragazzi di Car Throttle sono andati a testare il divano volante di Edd China inserendolo nel format Living With… per scoprire come portarlo nel traffico cittadino, al Drive in del McDonald’s e persino in autostrada, dove ha viaggiato a velocità codice.

Il divano da 140Km/h è stato regolarmente omologato e può essere assicurato come un mezzo qualsiasi, per lo meno in Gran Bretagna. E, meraviglia delle meraviglie, non necessita né di casco né tantomeno di protezioni specifiche.

Un capolavoro della tecnica nel pieno stile del meccanico inglese: Edd China l’ha presentato per lanciare il suo nuovo libro Grease Junkie: A book of moving parts (Ebury Press, 2019) nel quale mette insieme i pezzi della propria vita attraverso aneddoti e curiosità.