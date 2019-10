[VIDEO] Hyundai iMax N: il Van da 402CV e trazione posteriore

Gli australiani di Hyundai hanno scatenato iMax N, un “Drift Bus” da 402CV a trazione posteriore

Hyundai Australia scherza pesante. In questi giorni è stato infatti presentato Hyundai iMax N, uno sportivissimo van a 9 posti con trazione posteriore e la bellezza di 402CV erogati da un poderoso V6 biturbo da 3,5 litri. Non c’è molto altro da aggiungere, se non che la distribuzione dei pesi è un perfetto 50/50 tra i due assiali così da favorire le entrate di traverso. Il Drift Bus è stato quindi impegnato in Australia, dove nove piloti si sono dati il cambio alla guida.

In realtà il mezzo non verrà messo in vendita da Hyundai (sempre ammesso che qualcuno lo comprerebbe), è semplicemente servito a promuovere la gamma N di Hyundai, un richiamo al tortuoso quanto iconico Nordschleife su cui il brand coreano ha sviluppato la propria offensiva racing.