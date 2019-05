[VIDEO] I 10 Migliori Team Radio di Kimi Raikkonen della Formula 1

Kimi Raikkonen è universalmente noto nell'ambiente della Formula 1 per il carattere forte quanto l'alcool che ama. I ragazzi di Liberty Media hanno pensato di unire i 10 migliori team radio di Iceman in questo clip firmato F1

Kimi Raikkonen è uno dei pochi personaggi su cui scrivere rimasti in una Formula 1. Noto al mondo per il carattere freddo e distaccato che gli è valso il soprannome Iceman -uomo di ghiaccio- Raikkonen non ha mai fatto mistero di amare feste e alcool più di quanto ami correre in auto. L’unica differenza con altri illustri personaggi del motorsport dediti alla bella vita (James Hunt, Barry Sheene, Gilles Villneuve, Clay Regazzoni…) è per l’appunto la sua proverbiale freddezza.

Il tutto si traduce anche in una serie di “chicche” proferite dal nostro durante i team radio, messaggi scambiati con la squadra al muretto dei box durante la corsa. Kimi ne ha per tutti: dal lapidario “leave me alone, i know what i’m doing!” ovvero “Lasciatemi stare, so quello che sto facendo!” agli insulti più colorati per i suoi avversari.

Non vi resta che premere Play nel video qui sotto e godervi i 10 migliori momenti di Kimi Raikkonen al Team Radio.