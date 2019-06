[VIDEO] Spider-Man guida una Audi e-tron GT per il concorso di scienze

Nel prossimo film di Spider-Man in uscita nel 2019 tra le grandi partnership annunciate c’è Audi. In questo sketch Peter Parker porta la nuova e-tron GT all’immancabile concorso di scienze



Audi torna sul grande schermo con il film Spider-Man Far From Home, secondo capitolo della saga dedicata all’adolescenza dell’Uomo Ragno con Tom Holland a impersonare il mitico eroe in calzamaglia. Dopo Avengers: Endgame, il marchio di Inglostadt stringe un’altra partnership con l’universo Marvel per mostrare le nuove Audi Q8, A7 e, naturalmente, e-tron GT.

Proprio quest’ultima, in una fase di concept straordinariamente vicina alla produzione, è protagonista del piccolo sketch sul “progetto di scienze” sempre ai primi posti nell’immaginario hollywoodiano sui teenager statunitensi.

Sven Schuwirth di Audi ha raccontato “Lavorare con gli Studios Sony ci offre l’opportunità ideale per raccontare il percorso di elettrificazione della gamma attraverso un media d’eccezione come il cinema e di confrontarci con un pubblico davvero attento a tutto ciò che accade sullo schermo.”

Audi ha sempre creduto molto in questo genere di product placement, e ha dimostrato di aver avuto ragione: ricordate l’Audi RSQ, concept utilizzata da Will Smith in Io Robot, diventata icona del cinema?

Con la nuova e-Tron GT concept, prima sportiva esclusivamente elettrica del marchio, Audi accende ancora una volta i riflettori sul proprio mondo. L’auto dovrebbe sviluppare l’equivalente di circa 600CV ed offrire un’autonomia di oltre 400km e verrà presentata in versione definitiva il prossimo autunno per poi debuttare nelle concessionarie nella seconda metà del 2020.