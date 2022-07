Volkswagen a sostegno dell’ambiente con la Oxygen Area di Verona

La sede veronese del Gruppo Volkswagen ha creato un'area verde capace di produrre fino a 5.000 kg di ossigeno pulito all'anno

Il mondo ha bisogno di cambiare registro e questa trasformazione deve essere fatta in fretta: questo è uno dei motivi che ha portato la sede di Verona del Gruppo Volkswagen a costruire all’interno del suo stabilimento una zona di verde intensivo, che include alberi, arbusti e prato erboso per un totale di 635 metri quadrati. Chiamata “Oxygen Area“, ha l’obiettivo di aiutare il marchio tedesco a raggiungere la completa decarbonizzazione del settore auto entro il 2050 grazie alle proprietà purificanti di tigli, cerri, aceri, rosmarini e mirti.

Queste piante hanno quindi la capacità di creare una sorta di “camera” in cui le condizioni ambientali sono particolarmente favorevoli in termini di depurazione dell’aria, assorbimento della CO 2 e produzione di ossigeno, contribuendo concretamente al miglioramento della qualità dell’aria limitrofa. L’analisi di quest’ultima è effettuata da una centralina di rilevazione dell’IBE-CNR (Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna), che misura la presenza di molecole come ozono, biossido di azoto, anidride carbonica, particolato (sia PM10, sia PM2.5) e polveri sottili.

Secondo le stime di Volkswagen, la capacità purificante delle piante della Oxygen Area veronese si traduce in un assorbimento annuo di 7.054 kg di CO2 e di 22 kg di inquinanti, nonchè nella produzione di 5.000 kg di ossigeno pulito. “Si tratta di uno spazio che, oltre tutto, migliora la qualità della vita aziendale – ha commentato Marcus Osegowitsch, AD di Volkswagen Group Italia – Posizionata volutamente in una zona centrale del giardino aziendale, tra il Centro Distribuzione Ricambi e il palazzo uffici, e dotata di Wi-Fi e sedute, è infatti a disposizione di tutti i Collaboratori per le pause e gli incontri informali; può essere sfruttata come postazione di lavoro alternativa, ma anche per eventi e meeting“.