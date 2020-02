Nuova Volkswagen Golf GTI, primi dati e dettagli

La nuova Volkswagen Golf GTI verrà presentata ufficialmente durante il prossimo Salone di Ginevra e verrà immessa sul mercato a partire dalla seconda metà dell'anno

A volte basta una foto a scatenare la fantasia degli appassionati di auto. Lo sanno bene in Volkswagen e così basta un dettaglio della nuova Golf GTI per alimentare la fame di notizie dei fan del modello che, però, dovranno avere un po’ di pazienza. La vettura, infatti, sarò presentata ufficialmente in occasione del prossimo Salone di Ginevra.

Volkswagen Golf GTI 2020: lo sguardo ci ha già conquistati

Qualche notizia sulla nuova Golf GTI si sa, ma per conoscerla nel dettaglio si dovrà attendere il Salone di Ginevra che prenderà il via agli inizi del mese di marzo. Intanto Volkswagen ha pubblicato un’immagine che stuzzica la fantasia dei curiosi. Il dettaglio è quello della parte frontale, con tanti richiami alla storia del modello, come la fascia rossa attorno al musetto, completata a richiesta da una banda luminosa a Led integrata nelle luci diurne, lo spoiler frontale nero e l’immancabile logo GTI. La griglia anteriore a nido d’ape e i fari supplementari con cinque Led a forma di diamante per ciascun gruppo ottico, invece, sono un inno al futurismo e alla voglia di stupire che c’è alla base della GTI.

Al suo interno, l’auto sarà caratterizzata da un nuovo volante sportivo in pelle multifunzione con superficie tattile e dalla luce ambiente a 32 colori inclusa una modalità GTI specifica, oltre che dal digital cockpit. GTI sarà una delle prime compatte sportive che comunica con la tecnologia Car2X con altri veicoli, portando la sicurezza a un nuovo livello. Inoltre è la prima auto sportiva della sua categoria a poter essere pilotata con il Travel Assist – il sistema di guida semi autonoma – sino ad una velocità di 210 km/h. La nuova Golf GTI arriverà sul mercato a partire dalla seconda metà dell’anno.