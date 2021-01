Volkswagen: arriva il robot indipendente per ricaricare le auto elettriche

Il robot pensato da Volkswagen lavorerà in maniera autonoma e sarà connesso alla vettura tramite app. Non è richiesta nessuna operazione da parte dell'uomo

Avete presente il detto “Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto“? Ecco, prendetelo e trasportatelo al mondo dell’auto. Metteteci un po’ di ingegneria tedesca e il gioco è fatto: avete ottenuto il nuovo robot per caricare veicoli elettrici di Volkswagen.

Volkswagen: ecco il robot per caricare le auto elettriche

Volkswagen è uno dei brand che, nell’arco degli ultimi anni, ha maggiormente investito sulla mobilità sostenibile, avviando un processo di elettrificazione che si preannuncia lungo e certamente ricco di soddisfazioni. Dalle parti di Wolfsburg sanno, però, che tra i principali ostacoli nello sviluppo commerciale delle vetture elettriche c’è l’ansia da ricarica, una sorta di fobia che attanaglia gli automobilisti e che spesso li porta a prediligere ancora veicoli termini. Insomma, domande come “Cosa succede se resto senza ricatta?” oppure “Troverà colonnine lungo il mio tragico?“, sono più che mai valide e gli ingegneri di Volkswagen hanno provato a dare una risposta lavorando al progetto di un robot per la ricarica che risolverà ogni tipo di problema. Dopo i primi annunci datati 2019, potrete finalmente avvicinarsi il giorno della presentazione ufficiale.

Thomas Scholl, Ceo della divisione Volkswagen Group Components, ha dichiaro che il robot arriverà sul mercato entro i primi mesi del 2021 e intento l’azienda teutonica ha pubblicato un video nel quale si vede il robot al lavoro. Questo robot è adatto per essere installato in parcheggi pubblici e connettersi al veicolo che deve essere ricarico (possibilmente in breve tempo) grazie a un’app. Il robot dovrebbe essere in grado di lavorare in maniera completamente autonoma, identificando il veicolo che ricercano, aprirne il sportello, agganciare la spina per la ricaricare e sganciarla una volta conclusa l’operazione. Il countdown per vederlo in azione è già iniziato.