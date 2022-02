Volkswagen: arrivano i kit per trasformare Caddy, California e Caravelle in una casa ambulante

La casa tedesca ha ideato BusBox, un set disponibile in diversi livelli, che permette di avere su Caddy, California e Caravelle un letto, una cucina e perfino una riserva d'acqua

Tra i pochi effetti positivi che la pandemia ha avuto sul mondo delle quattro ruote è che i vari lockdown a cui siamo stati costretti hanno portato a farci riscoprire la voglia di libertà e di viaggiare. Le ultime due estati sono state contraddistinte da un ritorno all’utilizzo di roulotte e camper e ora arriva un’interessante soluzione firmata Volkswagen per avere un grado di indipendenza molto alta anche in movimento.

Con Volkswagen viaggiare su quattro ruote è ancora più confortevole

La casa tedesca, infatti, ha elaborato un kit che permette di trasformare Caddy, California e Caravelle in vere e proprie case ambulanti per la moltitudine di soluzioni offerte. I nuovi kit di Volkswagen, per il momento disponibili solo nel Regno Unito, si adattano perfettamente ai vani bagagli delle varie vetture e permetto di ospitare attrezzature da campeggio complete. La cucina, ad esempio, è stata pensata per essere allestita in pochissimo tempo attraverso meccanismi precisi. Anche il letto si apre in un baleno. I kit, hanno vari livelli di allestimento: il più completo si chiama BusBox (costa circa 4.000 euro) ed è compatibile con i modelli Volkswagen Caravelle T5, T6 e T6.1. Nel prezzo sono compresi il letto con tanto di materasso, l’angolo cottura, un vano portaoggetti estensibile e una riserva d’acqua.

Per Caravelle e California Beach Tour, invece, è previsto un kit più essenziale (in vendita al prezzo di circa 3.000 euro). Per Caddy, invece, esiste il KombiBox (prezzo 3.280 euro), composto da un letto, una cucina, un vano di carico e una riserva d’acqua (il materasso pieghevole costa 590 euro). Non resta che scegliere quello che preferite, trovare qualcuno che lo installi anche da noi e partire.