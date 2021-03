Volkswagen Bulli: disponibile la riproduzione 1:18 by Playmobil

E' in vendita al prezzo di 49,99 Euro ed è stata creata a immagine e somiglianza del vero Bulli T1 del 1962, con tutti i dettagli funzionanti sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo

L’azienda tedesca Playmobil ci ha ormai abituati a riproduzioni di vetture iconiche fin nei minimi dettagli come i modelli originali… e la sua ultima creazione non poteva essere da meno. Ve l’avevamo anticipata qualche mese fa e oggi, finalmente, è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 49,99 Euro: stiamo parlando della Volkswagen Bulli, mitico multi-spazio degli anni ’60 che ha fatto innamorare migliaia di automobilisti in tutto il mondo.

Un veicolo, in particolare la versione T1 del 1962, che è parte integrante della tradizione a quattro ruote della Casa di Wolfsburg, al quale Playmobil si è ispirata per dar vita a una riproduzione in scala 1:18 curata davvero in maniera maniacale. All’anteriore spicca il classicissimo frontale a V rosso e bianco con il logo VW rosso, mentre ai lati le portiere si aprono su un abitacolo allestito di tutto punto con sedili, tavolino pieghevole, lavandino e frigorifero.

I due personaggi a corredo del pacchetto, inoltre, potranno usufruire dello spazio a bordo facendolo diventare una vera zona giorno & notte, grazie alla quale godersi il proprio viaggio aprendo anche il tettuccio rimovibile – che originariamente è la sede del porta-pacchi per tutte le valigie e gli strumenti degli occupanti. Lungo 25 cm, largo 11 cm e alto 13 cm, a questo modellino della Playmobil non manca proprio nulla e incarna completamente lo spirito libertino di partire all’avventura verso luoghi sconosciuti. Se volete aggiornare la vostra collezione, basta che vi colleghiate al sito ufficiale… dove troverete anche il mitico Maggiolino sempre marchiato Volkswagen: buoni acquisti!