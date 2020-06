Volkswagen Care for You: una nuova formula di acquisto agevolata

Con l'offerta Care for You Volkswagen garantisce il rimborso dei primi tre canoni mensili e prevede anche la manutenzione ordinaria dell’auto scelta e un’assicurazione a tutela della salute della Volkswagen Financial Services

Volkswagen presenta Care for You, un’offerta basata sulla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) dedicata a tutti i modelli della sua gamma, salvo quelli esclusivamente elettrici, che include il rimborso delle prime tre rate, oltre alla manutenzione ordinaria e all’assicurazione a tutela della salute per tutta la durata del contratto.

Volkswagen Care for You: di cosa si tratta

Volkswagen Care for You è una soluzione che soddisfa le esigenze di chi desidera una nuova auto e allo stesso tempo cerca la sicurezza di una protezione per sé e per il proprio acquisto. Con Care for You, ad esempio, è possibile avere la city car up! da 149 euro al mese, la compatta Polo da 159 euro al mese, il City SUV T-Cross da 169 euro al mese, il crossover compatto T-Roc da 199 euro al mese e la nuova Golf 8 eTSI mild hybrid da 279 euro al mese. L’offerta Care for You VW vuole agevolare in maniera conveniente e concreta le necessità di mobilità individuale e lo fa da un lato con il rimborso dei primi tre canoni mensili, dall’altro prendendosi cura del cliente e della sua nuova auto, così da garantire maggiore sicurezza in particolare nel caso d’imprevisti che coinvolgano la sua salute.

Per tutta la durata del contratto, infatti, sono incluse la manutenzione ordinaria dell’auto scelta e un’assicurazione a tutela della salute della Volkswagen Financial Services. Questa prevede un’indennità di 100 euro al giorno per un massimo di sette giorni in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d’indennità da convalescenza. PVV Care for You è disponibile su tutti i modelli della gamma Volkswagen, salvo quelli esclusivamente elettrici, così da soddisfare le necessità individuali di ogni cliente. A seconda del modello, quest’offerta garantisce un vantaggio economico per l’acquirente compreso tra i 1.150 e i 1.700 euro.