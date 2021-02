Volkswagen dà vita a un centro per il riciclo delle batterie per auto

In una prima fase il centro Volkswagen Group Components di Salzgitter permetterà di smaltire una quantità di sistemi di batterie pari a circa 1.500 tonnellate

L’accusa che più spesso viene mossa nei confronti di quelle case che hanno deciso di investire in maniera importante nel settore delle auto elettriche è non avere considerato l’impatto a lungo termiche che le batterie di questo tipo di vetture possono avere sull’ambiente. Volkswagen si è dimostrata, ancora una volta, lungimirante e ha avviato un progetto pilota verso la migliore gestione possibile di questi materiali.

Volkswagen gestisce a Salzgitter le batterie usate

Volkswagen Group Components ha attivato a Salzgitter il primo impianto per il riciclo delle batterie delle auto elettriche. L’obiettivo della casa tedesca è il recupero industrializzato di materie prime preziose come litio, nichel, manganese e cobalto in un ciclo chiuso insieme ad alluminio, rame e plastiche, arrivando a un tasso di riciclo superiore al 90% nel lungo termine. La particolarità dell’impianto di Salzgitter è che in questo sito vengono riciclate solamente le batterie che, dopo un’attenta analisti, risultano essere ormai arrivate a fine vita.

I singoli componenti vengono ridotti in granulati e poi asciugati: da qui si ricaverà (oltre che alluminio e rame) anche la ricercata black powder che contiene materie prime importanti per le batterie. Secondo le stime fatte da VW, il polo, almeno inizialmente, dovrebbe essere in grado di smaltire una quantità di sistemi pari a circa 1.500 tonnellate. In futuro, il processo potrà essere scalato per gestire quantità maggiori grazie a continue ottimizzazioni.