Volkswagen Golf 8 è la berlina compatta più venduta in Italia nel 2020

Ogni generazione ha avuto la sua e chi l’ha posseduta dice che è la più bella tra tutte quelle uscite: stiamo parlando della Volkswagen Golf che, nel 2020, si è confermata come la berlina compatta più venduta in Italia.

Volkswagen Golf domina le classifiche di vendita italiane

Il settore dell’auto è tra quelli che hanno subito perdite più alte con l’arrivo della pandemia da Covid-19, ma anche nelle difficoltà, ci sono marchi e modelli che si sono difesi con grande onore, riuscendo a togliersi anche delle soddisfazioni parziali. Molto è dipeso dagli incentivi voluti dai vari governi nazionali che hanno permesso di colmare, almeno in parte, le perdite. Nel dettaglio, con 312.000 consegne Volkswagen Golf, giunta alla sua ottava edizione, è risultata essere l’auto più venduta in Europa nonché la berlina compatta più venduta in Italia. Un risultato forse inatteso dagli stessi vertici della casa tedesca che il CEO, Ralf Brandstatte ha commentato così: “Con la Golf 8 stiamo portando avanti la tradizione di successi delle generazioni precedenti. Quest’auto continua a essere il riferimento tecnologico del segmento“.

Lo scatto decisivo nelle classifiche di vendita è arrivato nella seconda metà del 2020, per i già citati incentivi statali, ma anche per il lancio delle varianti GTI, GTI Clubsport (non disponibile in Italia), GTD e GTE, oltre alla carrozzeria Variant. Tutti questi fattori hanno contribuito a dare nuovo slancio alle vendite a partire dal terzo trimestre.Questo successo è stato reso possibile grazie all’elevata richiesta delle versioni elettrificate: in Europa come in Italia, infatti, una Golf 8 su tre venduta nel 2020 ha una motorizzazione ibrida. In Italia, dove la commercializzazione della Golf 8 è iniziata a pieno regime solo nel secondo semestre dello scorso anno, sono state immatricolate quasi 11.000 unità, a fronte di un totale annuale di 20.569 esemplari (dati UNRAE), che ne confermano il primato di più venduta del segmento. Dalla sua nascita, datata ormai 46 anni fa, sono state vendute oltre 35 milioni di esemplari di Golf, di cui 2,5 in Italia.