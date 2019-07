Volkswagen Golf 8 GTI 2020, immagini e dati tecnici

Prime immagini in assoluto per la Volkswagen Golf 8 GTI: la versione MY2020 è impegnata nei test in pista e in quelli su strada

Manca poco al debutto ufficiale della Volkswagen Golf 8, la cui versione GTI dovrebbe invece arrivare solamente nel 2020. I primi prototipi della Volkswagen Golf 8 GTI 2020 sono stati avvistati in questi giorni sia su strada sia in pista. La versione sportiva della Golf sarà dotata del potente motore turbo benzina 2.0 litri che nella versione d’accesso svilupperà con ogni probabilità 255 cavalli.

Questo modello dovrebbe essere affiancato da una versione da circa 290 cavalli, proprio come avvenuto per la TCR (edizione limitata lanciata di recente su Volkswagen Golf GTI 7). Altra importante notizia da riportare è la smentita della presenza del sistema mild-hybrid, che non sarà presente sulla versione GTI ma soltanto sulla Volkswagen Golf 8 “normale”.

Dalle foto che ritraggono i muletti, possiamo notare cerchi in lega da 19 pollici e una diversa fascia paraurti frontale, caratterizzata da una griglia ad ampie maglie esagonali. Le minigonne risultano leggermente più spigolose, gli spoiler più grandi e i due terminali di scarico sono tondi.