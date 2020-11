Volkswagen Golf 8 R 2021: 320 cavalli per la Golf più potente di sempre

Il Gruppo Volkswagen ha finalmente svelato la versione sportiva R della Golf 8, equipaggiata con motore 2.0 Litri turbo-benzina da 320 cavalli. Arriverà in Italia a partire da gennaio 2021

Ve l’avevamo anticipata qualche giorno fa e a gennaio 2021 arriverà finalmente in Italia: stiamo parlando della Volkswagen Golf 8 R, la più sportiva tra la gamma di berline prodotte in quel di Wolfsburg che potrà contare su un potente 2.0 Litri turbo-benzina da 320 cavalli associato alla trazione integrale 4Motion con sistema Torque Vectoring e al differenziale posteriore specifico per una guida al limite sempre precisa. Una vettura che, di serie, è in grado di raggiungere i 250 km/h ma che può andare anche oltre grazie al pacchetto R-Performance… ma andiamo con ordine.

VOLKSWAGEN GOLF 8 R 2021: COM’E’, DENTRO E FUORI

Da versione top della gamma Golf, la nuova sportiva del Gruppo Volkswagen si distingue a primo impatto per un look estetico votato all’aggressività: all’anteriore trova spazio un paraurti più largo con prese d’aria molto più vistose rispetto alla Golf 8 “normale”, a cui si aggiungono i fari full LED dalle finiture brunite e il badge R posto all’estremità sinistra della mascherina, mentre lateralmente le minigonne sportive sono contraddistinte da una piccola pinna terminale posta vicino ai passaruota.

Il posteriore, ovviamente, segue lo stesso stile del resto della vettura, con uno spoiler ben pronunciato e un diffusore a cinque vie in nero lucido che termina con quattro scarichi in titanio firmati Akrapovic, pesanti ben 7 kg in meno rispetto all’impianto originale e il cui sound è regolabile tramite apposite valvole.

Grande attenzione anche per gli interni, dove spiccano non solo i sedili dal taglio sportivo in pelle, ma anche un abitacolo digitalizzato praticamente in ogni sua parte: per il guidatore è presente il nuovo Digital Cockpit Pro con Sport Skin specifica, la quale consente la visualizzazione del contagiri in orizzontale, della velocità in posizione centrale e di tutta una serie di informazioni supplementari utili alla guida sportiva, come la temperatura dell’olio del cambio, l’erogazione del momento di potenza e coppia, la distribuzione di quest’ultima se attiva la trazione integrale e le forze di accelerazione laterali e longitudinali. Non manca, ovviamente, il volante con paddle shift e, sulla sinistra, il pulsante R che attiva le mappature più spinte del motore, così come il sistema infotainment Discover Media, con schermo da 10” al centro della plancia.

VOLKSWAGEN GOLF 8 R 2021: PRESTAZIONI ASSOLUTE

Passiamo al motore: la nuova Volkswagen Golf 8 R 2021 può contare su un’unità 2.0 TSI in grado di erogare ben 320 cavalli e 420 Nm di coppia massima, abbinata a un cambio automatico DSG a sette rapporti capace di prestazioni di assoluto rilievo. Un po’ di numeri? Lo scatto 0-100 è coperto in soli 4,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Rispetto alla precedente R basata sulla Golf 7, la nuova nata a Wolfsburg ha guadagnato 20 CV e 20 Nm di coppia e può essere equipaggiata anche con il pacchetto R-Performance, che sposta il limite della top speed addirittura a 270 km/h.

Quest’ultimo, inoltre, va ad introdurre due specifiche modalità di guida, chiamate Special e Drift, delle quali la prima è quella appositamente pensata per aggredire gli oltre 20 km del mitico Nurburgring Nordschleife. Entrando nello specifico, questo driving mode è una diretta evoluzione della mappatura Race (che completa le già presenti Comfort, Sport e Individual) e presenta una taratura più soffice degli ammortizzatori, che ha permesso alla Golf 8 R 2021 di girare nell’Inferno Verde in 7’51” abbassando di ben 17 secondi il record della precedente generazione. La seconda modalità, invece, è pensata per sbizzarrirsi con le derapate in strade chiuse al pubblico: in questo caso la modifica ha coinvolto il controllo di trazione, ora settato su Sport per un intervento decisamente più limitato rispetto ai settaggi standard.

VOLKSWAGEN GOLF 8 R 2021: TORQUE VECTORING E ASSETTO RIBASSATO

Le novità, tuttavia, non finiscono qui: la nuova Volkswagen Golf 8 R 2021, infatti, presenta anche la trazione integrale 4Motion abbinata alla tecnologia R-Performance Torque Vectoring, che permette di distribuire ottimamente la coppia non solo tra asse anteriore e asse posteriore, ma anche tra le due gomme al retrotreno attraverso l’utilizzo di due specifiche frizioni multidisco. Questo sistema consente di direzionare la spinta anche al 100% su una singola ruota, per una riduzione drastica del fenomeno di sottosterzo che comporta, quindi, traiettorie in curva più precise e affilate.

Il Torque Vectoring, inoltre, collabora attraverso il Vehicle Dynamics Manager con gli altri sistemi di aiuto alla guida presenti a bordo, tra i quali il Dynamic Chassis Control (DCC), il differenziale elettronico XDS e lo sterzo a servoassistenza progressiva, al fine di rendere la Golf 8 R 2021 ancora più efficace una volta spinta verso il proprio limite. Il tutto, ovviamente, su una piattaforma appositamente pensata per la sportività e la guida in pista, come dimostra l’assetto ribassato di 2cm, le molle e le barre stabilizzatrici più rigide del 10% e un più accentuato angolo di campanatura all’avantreno (-1,20°), che rende l’intera vettura ancora più reattiva e precisa in inserimento. Completano il pacchetto i cerchi in lega leggera con pneumatici da 18”, che a richiesta possono essere sostituiti da quelli da 19” di tipo semi-slick, e l’impianto frenante 357 x 34 mm con pinze blu a doppi pistoncini.