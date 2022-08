Volkswagen Golf: con l’arrivo dell’Euro 7 il futuro è incerto e nebuloso

Secondo le parole del CEO di VW, l'aumento dei costi per lo sviluppo di vetture a normativa Euro 7 potrebbe mettere in serio pericolo il futuro della Golf di nona generazione

La Volkswagen Golf è un caposaldo del marchio tedesco: è in circolazione da quasi 50 anni e ancora oggi, con l’ottava generazione, può essere vista come una berlina che sa coniugare in maniera perfetta i concetti di sportività, eleganza e praticità per le famiglie (più o meno) numerose. All’orizzonte, tuttavia, si sta avvicinando la “minaccia” della normativa Euro 7, che sarà decisamente più stringente rispetto a quella attuale e questo comporterà – secondo i pronostici – un aumento dei costi di produzione dei veicoli assieme al loro prezzo in concessionaria nell’ordine di 3.000-5.000 Euro.

Complice anche lo stop ai motori endotermici benzina e diesel dal 2035, la necessità di spostare l’attenzione verso la mobilità sostenibile potrebbe mettere in serio pericolo il futuro della prossima Golf 9, come affermato recentemente dal CEO di Volkswagen Thomas Schäfer in un’intervista esclusiva pubblicata dal magazine tedesco Welt. “Stiamo valutando se valga la pena sviluppare un nuovo veicolo che non duri tutti i sette o otto anni di un normale ciclo di vita. Sarebbe estremamente costoso: ne sapremo di più tra dodici mesi“.

Con l’aumento dei costi di acquisto, creare da zero una nuova Golf sembra quindi avere poco senso per la Casa di Wolfsburg… e lo stesso si può dire per tutti i modelli entry-level di gamma inferiori ai 10.000 Euro. “Su auto compatte, questi costi aggiuntivi difficilmente possono essere compensati. Di conseguenza la mobilità entry level con motori a combustione sarà significativamente più costosa – ha proseguito Schafer: la carriera della Golf potrebbe essere veramente al capolinea?