Volkswagen Golf GTI Clubsport: tanti cavalli e un peso piuma

Sulla Volkswagen Golf GTI Clubsport debutta la gestione elettronica della dinamica e il differenziale anteriore con bloccaggio elettromeccanico VAQ. Potentissimo il motore 2.0 TSI in grado di erogare 300 CV e 400 Nm di coppia

Volkswagen conferma la propria indole sportiva aggiungendo una freccia nella propria faretra: la Golf GTI Clubsport che unisce a un motore davvero potente interni che richiamano il mondo racing.

Volkswagen Golf GTI Clubsport: le caratteristiche

Volkswagen Golf GTI Clubsport si caratterizza per un motore dalle prestazioni molto elevate. Sotto il cofano, infatti, batte un propulsore 2.0 TSI in grado di erogare una potenza massima di 300 CV e una coppia massima di 400 Nm che lavora in abbinamento a un cambio automatico a doppia frizione DSG da sette rapporti e trazione anteriore. L’auto è in grado di passare da 0 a 100 km/h in poco meno di 6 secondi e raggiungere una velocità di punta autolimitata di 250 km/h. Il differenziale anteriore con bloccaggio elettromeccanico VAQ prende il posto del sistema XDS elettronico montato sulla GTI standard. Da un punto di vista estetico, spiccano Da un punto di vista estetico, spicca il nuovo frontale con la griglia del radiatore a nido d’ape tipica dei modelli GTI.

Lo spoiler posteriore aumenta notevolmente il carico aerodinamico a tutto vantaggio della tenuta di strada, fondamentale considerando la potenza a disposizione. Originale anche il disegno del diffusore dall’animo profondamente sportivo, così come le minigonne sottoporta più larghe e il fatto di avere l’assetto ribassato di 10 millimetri. I cerchi sono in lega da 18 pollici. Una volta saliti a bordo, si apprezzano i sedili sportivi premium in ArtVelours, il volante racing con zone di presa in pelle traforata e paddle per il cambio e i pedali in alluminio. A richiesta la GTI Clubsport può essere completata con il controllo adattivo del telaio.

“Il collegamento in rete di tutti i sistemi di gestione della dinamica di guida significa che la nuova Clubsport si comporta in modo ancora più neutro e preciso della classica Golf GTI. Per la leggendaria pista del Nordschleife, abbiamo anche programmato un nuovo profilo del Nuerburgring, che adatta in modo specifico i componenti della nuova Golf GTI Clubsport a questo circuito“, ha dichiarato Karsten Schebsdat, head of driving dynamics, steering and control systems di Volkswagen.