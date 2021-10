Volkswagen Golf R Variant: la station wagon sportiva parte da 51.585 Euro

La versione più aggressiva della Golf familiare di ottava generazione è già ordinabile in Germania: per il (possibile) debutto in Italia bisogna aspettare il 2022

Ve l’abbiamo presentata a luglio e da questi giorni può essere finalmente ordinata nella sua terra d’origine, la Germania: stiamo parlando dell’ultima arrivata nella famiglia Volkswagen, quella Golf R Variant che diventa, di fatto, la versione sportiva della station-wagon di maggior successo progettata in quel di Wolfsburg. Ciò che la distingue? Sicuramente il suo motore ad alte prestazioni, nonchè una veste estetica più aggressiva e muscolosa che va a toccare sia la carrozzeria che l’abitacolo.

Sotto al cofano, infatti, la nuova Volkswagen Golf R Variant propone un quattro cilindri turbo-compresso in cilindrata 2.0 Litri (sigla EA888) in grado di erogare la bellezza di 320 cavalli e 420 Nm di coppia massima, ampiamente sufficienti per fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,9 secondi. La velocità massima? Con la dotazione standard si ferma a “soli” 250 km/h, sbloccabile fino a 270 orari grazie al pacchetto aggiuntivo R Performance.

A livello meccanico, ovviamente, le sorprese non sono finite ma proseguono con un cambio automatico DSG a sette rapporti in funzione sulla celebre trazione integrale 4Motion, dotata per l’occasione di tecnologia Torque Vectoring R Performance in grado di ripartire intelligentemente la coppia sull’asse posteriore al fine di limitare i fenomeni di sottosterzo e sovrasterzo. Il telaio, inoltre, è stato ribassato e può essere regolato elettronicamente in sinergia con il differenziale a slittamento limitato XDS, che aiuta nella guida sportiva con le mappature specifiche Special e Drift.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità la nuova Volkswagen Golf R Variant può essere già ordinata in Germania, dove il listino attacca da una base di partenza di 51.585 Euro. Successivamente sarà disponibile anche in Svizzera e in Inghilterra, mentre in Italia il suo possibile approdo potrà avvenire soltanto a 2022 inoltrato. In tal caso, tuttavia, dovrà arrivare conferma ufficiale da parte della Casa di Wolfsburg…