Volkswagen ID.1: l’elettrica di piccola taglia arriva nel 2025

La famiglia Volkswagen ID sarà ampliata con un modello entry-level che andrà a sostituire l'attuale e-Up!; avrà circa 400 km di autonomia e costerà meno di 20.000 Euro

Anche se per il momento il suo futuro a breve termine è salvo, quello a lungo termine è certamente segnato: la piccola Volkswagen e-Up! rappresenterà ancora per qualche anno l’alternativa a “basso costo” per una vettura elettrica compatta destinata all’utilizzo cittadino, che tuttavia sarà sostituita per il 2025 da un nuovo modello della famiglia ID già in fase di studio presso gli stabilimenti di Wolfsburg.

Si chiamerà Volkswagen ID.1 e, secondo le ultime informazioni riportate dal magazine britannico Autocar, sarà un’elettrica entry-level che stilisticamente prenderà le distanze dal Concept ID.Life (svelato durante il Salone di Monaco del 2021) avvicinandosi invece alle linee del Project Trinity in modo da ispirarsi a quelle delle “sorelle maggiori” ID.3 e ID.4. Tale parentela le farà ereditare il pianale MEB Entry su cui verrà costruito un corpo vettura dalle dimensioni simili a quelle della Polo, con powertrain a trazione anteriore da 231 cavalli e pacco batterie da 57 kWh per circa 400 km di autonomia massima disponibile.

“Entro il 2025 pensiamo che sarà il momento giusto per un’auto delle dimensioni di una Polo – ha commentato a riguardo Herbert Diess, AD di Volkswagen – Avremo a disposizione una nuova generazione di batterie e, grazie alla presenza di una forte domanda per questo segmento di veicoli, riteniamo che ci siano i margini per rendere redditizie le auto elettriche di piccole dimensioni”. Qualche anticipazione sul prezzo? Sicuramente inferiore alla soglia di 20.000 Euro.