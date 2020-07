Volkswagen ID.3 a noleggio a 234€ al mese

Grazie al pacchetto Progetto Valore Volkswagen ID, Volkswagen ID.3 viene proposta con rate che vanno da 234 euro al mese per il pacchetto S, 241 euro per il pacchetto M e 265 euro per il pacchetto L

Uno dei parametri che blocca il cliente nell’approccio a una vettura elettrica è il prezzo. Per dare slancio alla ID.3, Volkswagen ha pensato a una serie di offerte legate al noleggio a lungo termine che rendono le elettriche della casa tedesca davvero appetibili.

Volkswagen ID.3: l’offerta di noleggio a lungo termine

Volkswagen ID.3 ha attirato l’attenzione di curiosi e appassionati fin dalla sua presentazione al Salone di Francoforte del 2019 e oggi torna a fare parlare di sì per le nuove formule d’acquisto, anzi, di noleggio pensate dal brand tedesco. I 40.000 euro di prezzo di listino, infatti, potrebbero essere un ostacolo per parte della clientela interessata e così ecco la possibilità di noleggiare una delle auto elettriche più attese. Progetto Valore Volkswagen ID, questo il nome dell’iniziativa, è un programma finanziario flessibile che si sviluppa su tre livelli S, M e L.

Il pacchetto S comprende solo l’estensione di garanzia; M comprende anche la manutenzione ordinaria e L prevede anche assicurazione furto e incendio. Facendo delle cifre concrete, Volkswagen ID.3 1st Edition, l’unica disponibile in Italia, si può noleggiare con rate da 234 euro al mese per il pacchetto S, 241 euro per il pacchetto M e 265 euro per il pacchetto L (ipotizzando un finanziamento di 36 mesi, percorrenza di 30.000 km, con un anticipo di 6.000 euro).