Volkswagen ID.3: è già tempo di restyling, ecco come sarà

Il Gruppo Volkswagen ha già pronto il facelift dell'elettrica ID.3: arriverà in primavera, ecco i primi bozzetti che ne anticipano il design

Sono passati tre anni dal suo debutto sul mercato e nonostante sia ancora discretamente “giovane”… la Volkswagen ID.3 è pronta ad andare incontro al suo primo restyling ufficiale, che secondo la Casa di Wolfsburg verrà presentato indicativamente durante i mesi primaverili del 2023. Nel frattempo, però, il marchio tedesco ha voluto darne un’anticipazione con alcuni bozzetti teaser che individuano un’estetica più sportiva sia all’anteriore che al posteriore e una dotazione di bordo ancora più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Dal comunicato stampa ufficiale rilasciato da Volkswagen, la Nuova ID.3 potrà contare su un software di ultima generazione per il sistema infotainment, visualizzato da uno schermo centrale più grande (la diagonale ora è da 12 pollici) e basato sulla logica degli aggiornamenti over-the-air, in grado quindi di migliorare le prestazioni della vettura limitando allo stesso i consumi e aumentando, di conseguenza, l’autonomia massima. Verranno inoltre introdotte le funzionalità Plug & Charge, che semplifica l’accesso alle colonnine pubbliche, ed Electric Vehicle Route Planner, che consente di pianificare le soste di ricarica in base all’itinerario impostato sul navigatore.

La Nuova Volkswagen ID.3, infine, avrà un ulteriore occhio di riguardo anche al tema della sostenibilità ambientale proponendo infatti materiali di alta qualità per i rivestimenti al 100% riciclabili. Per gli interessati, il MY2023 che verrà presentato in primavera può essere già pre-ordinato in Germania con un prezzo a partire da 43.995 Euro, distinto in base ai cinque allestimenti disponibili: Life, Business, Style, Max e Tour.