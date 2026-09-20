Volkswagen ID.3 GTI: trazione posteriore, 326 CV e oltre 600 km di autonomia

La sigla che ha definito il concetto di compatta ad alte prestazioni per cinquant’anni si proietta nell’era delle emissioni zero. Volkswagen apre un nuovo capitolo nella storia delle sue “hot hatch” svelando la nuova ID.3 GTI, la versione di serie più potente mai creata a portare lo storico stemma delle tre lettere. Una vettura pensata per unire l’eredità dinamica nata nel 1976 con le più evolute tecnologie della piattaforma elettrica.
Sotto le linee affilate della hatchback tedesca si cela il propulsore elettrico di nuova generazione APP550, posizionato sull’asse posteriore. L’unità eroga 326 CV (240 kW) e 545 Nm di coppia massima, garantendo una spinta immediata.
Grazie alla presenza del Launch Control di serie, la ID.3 GTI scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, arrestandosi a una velocità massima limitata elettronicamente a 200 km/h. La risposta dell’acceleratore è stata calibrata con una curva di erogazione progressiva e lineare, sviluppata per garantire la naturalezza di risposta tipica dei motori termici da competizione.
Per gestire tanta esuberanza, la vettura adotta un assetto sportivo ritarato ad hoc con sospensioni adattive DCC e sterzo progressivo. Premendo il tasto GTI integrato sul volante, il guidatore attiva un profilo di guida dedicato che rigidisce il telaio, affina la risposta dello sterzo e trasforma l’illuminazione dell’abitacolo.
|Dettaglio
|Valore
|Potenza Massima
|326 CV (240 kW)
|Coppia Massima
|545 Nm
|Accelerazione 0-100 km/h
|5,6 secondi
|Velocità Massima
|200 km/h (limitata elettronicamente)
|Batteria (Capacità Netta)
|79 kWh
|Autonomia WLTP (stimata)
|Fino a 601 km
|Potenza di Ricarica DC
|Fino a 183 kW
|Tempo di Ricarica (10-80%)
|~29 minuti
Nonostante l’indole corsaiola, la ID.3 GTI mantiene la massima usabilità quotidiana. L’accumulatore agli ioni di litio da 79 kWh netti garantisce un’autonomia stimata fino a 601 km nel ciclo WLTP.
Sul fronte della ricarica, la vettura accetta potenze in corrente continua fino a 183 kW, consentendo di ripristinare dal 10% all’80% di energia in appena 29 minuti. Completano il quadro la presenza del sistema di frenata a pedale unico (One Pedal Driving) e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.
Esteticamente la ID.3 GTI si distingue subito dalla gamma di derivazione. Nel frontale spicca la caratteristica linea rossa che collega i proiettori LED Matrix IQ.Light, chiaro omaggio alla prima Golf GTI. La sezione inferiore sfoggia una griglia a nido d’ape in nero lucido con elementi aerodinamici verticali e spoiler integrato.
L’impronta a terra è definita dai cerchi in lega dedicati da 20 pollici “Wörthersee”. All’interno, il richiamo storico continua con sedili sportivi ad alto contenimento rivestiti con il classico tessuto a quadretti, volante multifunzione con dettagli rossi e grafiche GTI dedicate sugli schermi del cockpit digitale.
Il lancio sul mercato e le prime consegne della Volkswagen ID.3 GTI sono previsti all’inizio del 2027.