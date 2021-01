Volkswagen ID.3: la “base” con batteria da 45 kWh attacca da 24.290 Euro

Il Gruppo Volkswagen introduce sul mercato la versione "economica" della ID.3, che con gli incentivi statali e quelli relativi all'ISEE può essere portata a casa a circa 20.000 Euro

Chi sta cercando un’opzione vantaggiosa per sostituire la sua vecchia vettura con una nuova automobile a zero emissioni non può sicuramente rimanere indifferente di fronte alla recente offerta messa a punto dal Gruppo Volkswagen: dopo il debutto delle versioni con batteria da 58 e da 77 kWh nello scorso autunno, la Casa tedesca è pronta a lanciare una nuova variante “economica” della ID.3, che si piazzerà alla base della gamma con un pacco batterie più piccolo da 45 kWh.

Proposta nel solo allestimento City, la nuova ID.3 “low cost” proporrà anche un motore elettrico limitato a soli 150 cavalli, che ritocca così le doti prestazionali della vettura facendole toccare i 160 km/h di velocità massima e coprire lo scatto 0-100 in 8,9 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia, la percorrenza massima assicurata dagli accumulatori scende a 330 km, mentre sotto il punto di vista della ricarica il pieno di energia potrà essere effettuato con la comune presa domestica da 2,3 kW (tempo stimato in 20 ore), con la wallbox da 7,4 kW (circa 6 ore) o da 11 kW (4 ore) e con le colonnine pubbliche da 100 kW in corrente continua, grazie alle quali lo 0-100 in percentuale di carica della batteria è completato in meno di mezz’ora.

Il prezzo di questa nuova versione della ID.3? Il listino parla di una base di partenza di 34.400 Euro, che però rientra pienamente nelle classi previste dalle auto elettriche a cui sono riservati gli ecoincentivi statali del 2021: in questo modo il costo scende drasticamente a 24.290 Euro nel caso si proceda per la rottamazione di un vecchio veicolo, mentre senza questa opzione il configuratore ufficiale della Volkswagen alza l’asticella di 3000 Euro. La ID.3 con batteria da 45 kWh, tuttavia, può accedere anche allo sconto del 40% per tutte quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 30mila Euro annui, il che fa abbassare ulteriormente il prezzo finale a una soglia molto vicina ai 20mila Euro netti. Si tratta di un grandissimo risparmio e quindi di un’ottima opportunità, per la quale però non si conoscono ancora i tempi di consegna della vettura in Europa e in Italia: appena sapremo qualcosa in merito vi aggiorneremo!