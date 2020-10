Volkswagen ID.3: una maratona di 20mila km per testarne la resistenza

Rainer Zietlow, pilota esperto di corse di lunga durata, metterà a dura prova per oltre 20.000 km una Volkswagen ID.3 in versione pre-produzione dalla capacità energetica netta della batteria di 77kWh

È un autentico stress test quello a cui verrà sottoposta la nuova Volkswagen ID.3 che dovrà percorrere una maxi maratona di 20.000 chilometri per testare la resistenza e i possibili sviluppi del pacco batteria.

Volkswagen ID.3: come si comporterà con Rainer Zietlow?

Il pilota Rainer Zietlow (vero specialista delle corse di lunga durata) e il suo co-pilota Dominic Brener sono partiti nei giorni scorsi per un viaggio davvero particolare sulle strade tedesche: fare 20.000 chilometri a bordo della nuova Volkswagen ID.3 per testarne la qualità sulla lunga distanza.

I due si fermeranno in circa 650 stazioni di ricarica rapida con una capacità di ricarica superiore a 60 kW e avranno modo di mettere alla frusta un modello in pre-produzione della ID.3 con una capacità energetica netta della batteria di 77kWh. La batteria offre un’autonomia fino a 549 km in un ciclo WLTP e sarà immessa sul mercato nella primavera 2021.