Volkswagen ID.Aero: il concept della Passat elettrica arriva nel 2023

Lunga quasi 5 metri su piattaforma MEB, la Volkswagen ID.Aero avrà una powertrain da 620 km di autonomia: debutterà in Cina l'anno prossimo

Come anticipato dal teaser degli scorsi giorni, la Casa di Wolfsburg ha presentato oggi quella che sarà conosciuta dall’anno prossimo come la “Passat elettrica“: si chiama Volkswagen ID.Aero e sarà la prima tre volumi della famiglia ID con powertrain a batterie, basata sulla ben conosciuta piattaforma MEB grazie alla quale potrà contare su una lunghezza di quasi 5 metri nonchè su una raffinata efficienza aerodinamica con Cx di resistenza all’avanzamento pari a solo 0,23.

Le sue forme sono slanciate, moderne ma allo stesso semplici come Volkswagen ci ha già fatto conoscere con le precedenti ID.3 e ID.4: non mancano alcuni dettagli caratteristici come la barra a LED anteriore che unisci i due gruppi ottici laterali LED IQ.Light, i cerchi aerodinamici dal diametro extra-large (fino a 22”), le maniglie a scomparsa, la vernice esclusiva Polar Light Blue Metallic (con effetto dorato quando viene illuminata dal sole) e il tettuccio a contrasto in nero lucido.

Qualche dato sulle sue prestazioni? Volkswagen non si è sbottonata troppo ma ha confermato per la ID.Aero un pacco batterie da almeno 77 kWh in grado di assicurare circa 620 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Le sue funzionalità tecnologiche, inoltre, le garantiranno “un’inedita capacità di connessione con i dispositivi mobili e gli aggiornamenti sempre disponibili over-the-air“. Il suo debutto? Previsto nella seconda metà del 2023 a partire dal mercato cinese, a cui seguiranno quello nord-americano e quello europeo.