Volkswagen ID.Buzz: ecco la versione speciale in stile Star Wars!

Il Gruppo Volkswagen ha siglato una partnership con la Disney, nella quale il nuovo ID.Buzz è al centro dello spot che richiama la saga di Obi-Wan Kenobi

Versione moderna del mitico “Bulli”, il nuovo Volkswagen ID.Buzz è stato presentato ufficialmente lo scorso mese di marzo e giusto la settimana scorsa il gruppo tedesco ha ufficializzato l’apertura dei suoi ordini in Europa (e quindi anche in Italia). In occasione del suo imminente lancio, inoltre, la Casa di Wolfsburg ha dato il via a una speciale collaborazione con la Disney che lo porterà sul grande schermo nell’attesissima serie TV “Obi-Wan Kenobi”, dedicata al famoso personaggio della saga di Star Wars e disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal prossimo 27 maggio.

Nell’ottica di questa campagna promozionale, per la quale vi proponiamo lo spot televisivo al termine dell’articolo, saranno realizzati anche due esemplari in edizione speciale del nuovo multispazio tedesco, chiamati Volkswagen ID.Buzz “Star Wars Edition” e pronti a salire sul palco della Star Wars Celebration di Anaheim (in California) verso la fine del mese. Brand ambassador di questa operazione l’attore Ewan McGregor, che interpreta appunto il mitico Maestro Jedi di Guerre Stellari.

Per quanto riguarda il listino, le indicazioni (ancora ufficiose) affermano che la versione ID.Buzz Pro (con pacco batterie da 77 kWh) sarà offerta a un prezzo in partenza da 64.581 Euro, mentre quella Cargo da 54.430 Euro. Ci aspettiamo comunque delle conferme ufficiali a riguardo, che sicuramente arriveranno nelle prossime settimane: stay tuned!