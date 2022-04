Volkswagen ID.Buzz: nel 2025 diventerà un robotaxi a guida autonoma

Il futuro dell'ID.Buzz, multispazio che rielabora in chiave moderna il mitico Bulli, prevede un utilizzo di trasporto merci e persone con guida totalmente automatica

Il Volkswagen ID.Buzz è certamente uno degli esempi di vettura multispazio più avveniristici di tutti i tempi: trasportare le linee e il carisma del mitico “Bulli” degli anni ’60 nell’epoca moderna è stata un’impresa davvero avvincente per i tecnici della Casa di Wolfsburg, che ora si apprestano ad alzare ulteriormente l’asticella dando concretezza al progetto a guida autonoma già visto in anteprima l’anno scorso durante il Salone di Monaco 2021.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale Automotive News Europe, il capo della divisione Veicoli Commerciali del Gruppo Volkswagen – Carsten Intra – ha affermato che la prossima evoluzione dell’ID.Buzz lo farà diventare un veicolo a guida completamente autonoma, capace di trasportare sia merci che passeggeri senza che sia necessaria la presenza del guidatore dietro al volante.

Al momento, però, questo veicolo speciale “non è ancora pronto, perchè è ancora nella fase di prototipo“: nonostante ciò, il suo futuro sembra essere già scritto visto che l’obiettivo del marchio tedesco è quello di utilizzarlo in prima battuta come “robotaxi” per il servizio di trasporto persone in quel di Amburgo, in Germania, entro la data prevista del 2025.

Quali saranno le sue caratteristiche? Al momento gli unici dettagli disponibili sono quelli della scheda tecnica del prototipo visto all’IAA Mobility di Monaco dell’anno scorso: il Volkswagen ID.Buzz a guida autonoma sfrutterà l’intelligenza artificiale Argo AI e impiegherà una grande dotazione di sensori e telecamere, tra i quali anche i LiDAR sul tettuccio per l’individuazione di oggetti fino a 400 metri di distanza. Se avrà il volante o meno? Siamo sicuri che molto presto lo scopriremo…