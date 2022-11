Volkswagen ID.Buzz vola ai Mondiali di calcio in Qatar con Francesco Totti

Il testimonial della Volkswagen e campione di calcio Francesco Totti è protagonista di tre cortometraggi con il nuovo ID.Buzz elettrico

“Un’altra volta senza Italia non si può: ora ci penso io a portarla in Qatar!“: così ha esordito Francesco Totti, ex-campione della Roma, lo scorso 15 novembre in occasione dell’inizio ufficiale dei Mondiali di Calcio in Qatar, che vede purtroppo la nostra Nazionale esclusa dall’intero evento per via della mancata vittoria durante le qualificazioni dello scorso giugno. Una condizione che rimane stretta per tutti gli appassionati azzurri, i quali però potranno vedere in Totti il loro capitano alla volta del Qatar… grazie all’energia elettrica del nuovissimo Volkswagen ID.Buzz.

Da testimonial e ambasciatore Volkswagen della famiglia ID, la gamma di modelli 100% elettrici della Casa di Wolfsburg, Francesco Totti è quindi protagonista dell’inedita campagna di comunicazione e serie di video “Un’Italia in Qatar“, che lo porterà ad attraversare grandi distanze al volante dell’ID.Buzz con ospite la “Signora Italia” al fine di raggiungere la meta calcistica nel deserto del Qatar.

La trama dei tre video prodotti in collaborazione con l’agenzia creativa DDB Group Italy, l’agenzia media PHD Italia e la casa di produzione Karen Film gioca attorno all’insoddisfazione della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Scoraggiato da questa situazione, Totti decide di mettersi al volante dell’ID.Buzz per “Portare l’Italia in Qatar“, avventurandosi tra strade, paesini e bar fino a una biblioteca dove, finalmente, riesce a dare un volto alla cosiddetta “Signora Italia” convincendola a salire a bordo in direzione dei Mondiali di Calcio 2022.