Volkswagen ID.Life: il debutto è atteso per il 2025

Volkswagen ID.Life sarà sviluppata su una versione inedita della piattaforma MEB e avrà un motore con un potenza pari a 234 CV posizionato sull’avantreno. L'autonomia dovrebbe essere di 400 km, il prezzo compreso tra i 20.000 e i 25.000 euro

Servirà un po’ di pazienza, ma non così tanta, per assistere al debutto della Volkswagen ID.Life. La piccola vettura elettrica della casa tedesca, presentata al Salone di Monaco, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato internazionale a partire dal 2025 e con un preso interessante.

Volkswagen ID.Life: caratteristiche e prezzo

A settembre, Volkswagen ha tolto il velo dalla ID.Life, la vettura che segnerà un ulteriore passo in avanti verso il processo di elettrificazione del brand. Ora arrivano altre interessanti novità: la casa tedesca, nelle scorse ore, ha annunciato la data di uscita e il prezzo. La ID.Life sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal 2025 a un prezzo tutto sommato accessibile, compreso tra i 20.000 e i 25.000 euro. L’auto, un crossover compatto lungo circa quattro metri, sarà sviluppata su una versione inedita della piattaforma MEB e avrà un motore con un potenza pari a 234 CV posizionato sull’avantreno. La batteria da 57 kWh promette di garantire un’autonomia di circa 400 km (valore rilevato nei test nel ciclo WLTP).

I nome “Life” (vita) die molto su questo progetto: l’intenzione dei progettisti tedeschi, infatti, è stata quella di sfruttare al massimo elementi naturali, utilizzati, ad esempio, per i coloranti o per agenti indurenti che sono a base organica, ma non solo. Gli elementi che costituiscono il tetto e il cofano anteriore sono stati realizzati interamente partendo da bottiglie di plastica riciclate e gli interni sono stati fatti attendendo da materiali naturali e riciclati come il legno o i coprisedili in Artverlours Eco, materia prima secondaria prodotta durante il riciclaggio dei rifiuti di plastica. Anche gli pneumatici della Volkswagen ID.Life sono green, essendo fatti con olio biologico, gomma naturale e lolla di riso. “ID.Life offre una prima immagine di quella che sarà la nostra auto classe elettrica del futuro. Innovazione, sostenibilità e atemporalità sono i tre valori che ci hanno guidato“, ha detto Jozef Kaban, capo designer Volkswagen.