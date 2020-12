Volkswagen: lo stabilimento di Hannover diventerà un centro multimarca

Nella sede centrale di Volkswagen Veicoli Commerciali, ad Hannover, verranno prodotte le serie T, ID.BUZZ, ma anche tre modelli di D-SUV completamente elettrici per le altre marche del Gruppo

Novità in arrivo per il reparto Veicoli Commerciali di Volkswagen: a partire dal 2024, infatti, i nuovi veicoli elettrici premium del Gruppo saranno prodotti ad Hannover per sfruttare al massimo le potenzialità dello stabilimento e l’ingente investimento fatto in questi anni su di esso.

Volkswagen: cambiano le linee guida nello stabilimento di Hannover

Nella sede centrale di Volkswagen Veicoli Commerciali non verranno prodotte solamente la serie T e ID.BUZZ, ma anche tre modelli di D-SUV completamente elettrici, facendo del polo di Hannover – che ha ricevuto interventi per una spesa di circa 680 milioni di euro – un vero centro multimarca. L’operazione è stata spiegata da Carsten Intra, CEO di Volkswagen Veicoli Commerciali: “Il nostro sito di Hannover diventerà il centro produttivo di tre veicoli elettrici premium completamente nuovi del Gruppo. Questi D-SUV sono veri fiori all’occhiello: di altissima qualità, completamente elettrici e altamente automatizzati. La decisione raggiunta oggi dal Consiglio di vigilanza di Volkswagen rappresenta quindi un’importante pietra miliare per il nostro stabilimento altamente tecnologico e dimostra grande fiducia nelle competenze del nostro team. Siamo riusciti a conquistare la fiducia e far pendere l’ago della bilancia in favore del nostro stabilimento, garantendo economicità e massima qualità in fase produttiva. Oggi desidero ringraziare tutti i colleghi che, con il loro lavoro, ci hanno permesso di raggiungere questo importante punto di svolta“.

“La concorrenza con gli altri Marchi del Gruppo era molto serrata. Ma alla fine, grazie al nostro accordo sulle sedi e alla nostra competenza nel garantire la massima qualità, siamo riusciti a portare la produzione di questi veicoli ad Hannover. Nei prossimi anni riusciremo così a sfruttare appieno lo stabilimento, assicurando un’occupazione lungo l’intera curva demografica come concordato. Il nuovo Multivan, la ID.BUZZ e ora i D-SUV sono il nostro portfolio per questo decennio. Al momento attuale è impossibile offrire una sicurezza maggiore di questa per lo stabilimento e i lavoratori“, ha aggiunto Bertina Murkovic, Presidente del comitato aziendale di Volkswagen Veicoli Commerciali.