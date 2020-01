Volkswagen Nivus: il lancio europeo avverrà nel 2021

Il prossimo SUV compatto della Volkswagen si chiamerà Nivus e dovrebbe debuttare in Europa a partire dal prossimo anno

Volkswagen non si accontenta: al fianco della T-Cross, infatti, quest’anno inizierà la produzione di un nuovo SUV compatto, che allargherà ulteriormente la gamma della casa automobilistica tedesca. Il suo nome sarà Nivus e sarà prodotto in Brasile, motivo per cui l’America Latina lo riceverà per prima proprio nel corso del secondo trimestre del 2020. L’intenzione, però, è quella di portarlo successivamente in Europa, dove è previsto il suo debutto nel 2021.

Un po’ più piccola della T-Cross e con un passo molto simile alla Polo (2.565 mm), la nuova Volkswagen Nivus utilizzerà la piattaforma MQB-A0 ma disporrà di gran parte della componentistica della citycar tedesca. Il cruscotto sarà interamente digitale mentre i fari potranno essere scelti nella configurazione full-LED come optional.

A livello di motorizzazioni, la Nivus verrà lanciata solamente con un propulsore, un 1.0 STI con cambio a sei rapporti, la cui trasmissione (a trazione anteriore) potrà essere manuale oppure automatica. La differenza, tuttavia, si sentirà anche a livello di cavalli: secondo le indiscrezioni sembra che la versione con cambio automatico potrà contare su ben 128 CV, mentre quella manuale sarà “depotenziata” a soli 116 CV.