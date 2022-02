Volkswagen Taigo 2022: versioni, motori e prezzi di listino

Nel prossimo weekend del 19-20 febbraio i concessionari Volkswagen effettueranno il "porte aperte" per il debutto italiano della Taigo

Il primo SUV Coupé compatto della Casa di Wolfsburg è pronto a debuttare ufficialmente in Italia: il prossimo 19-20 febbraio, infatti, la Volkswagen Taigo sarà finalmente disponibile in tutti i concessionari del nostro Paese con una gamma che prevede sostanzialmente tre motorizzazioni (tutte a benzina) e due allestimenti – il “base” Life e il più sportivo R-Line.

Prima di darvi il listino prezzi aggiornato, ricordiamo velocemente le specifiche più importanti: la Volkswagen Taigo utilizza la stessa piattaforma MQB A0 della T-Cross e della Polo dove è stata modellata una carrozzeria che combina sportività ed eleganza al fascino del lunotto inclinato al posteriore, che limita lunghezza complessiva e passo rispettivamente a 4,26 e 2,57 metri.

Sotto il profilo delle motorizzazioni, la Taigo sarà commercializzata con propulsori esclusivamente a benzina a tre oppure a quattro cilindri: la base di partenza è l’1.0 TSI da 95 cavalli (con cambio manuale), a cui segue la versione più potente da 110 CV (disponibile anche con la trasmissione automatica DSG a sette rapporti) e il top di gamma 1.5 TSI da 150 cavalli (solo con cambio DSG).

Per quanto riguarda gli allestimenti, la Volkswagen Taigo è disponibile in versione Life e nella più sportiva R-Line: la prima offre di serie i cerchi in lega da 16”, il climatizzatore manuale, il digital cockpit da 8”, i gruppi ottici a LED, gli specchietti retrovisori ripiegabili e riscaldabili elettricamente, l’infotainment Ready2Discover da 8” e il pacchetto di ADAS IQ.Drive. La seconda, invece, aggiunge i dettagli specifici tipici della dotazione R-Line assieme ai cerchi da 17”, ai vetri posteriori privacy, al digital cockpit da 10,25”, ai sedili sportivi con rivestimenti ArtVelours, ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e al tettuccio panoramico ad apertura elettrica.

Il listino prezzi per l’Italia della Volkswagen Taigo parte da 23.150 Euro nel caso della motorizzazione 1.0 TSI da 95 cavalli in allestimento Life, per arrivare a 29.400 Euro nel caso della top di gamma 1.5 TSI da 150 CV in versione R-Line. Tutti i dettagli sono presenti nello schemino qua sotto:

VOLKSWAGEN TAIGO 2022

1.0 TSI 95 CV Life – 23.150 Euro

1.0 TSI 110 CV

Life – 24.250 Euro

Life DSG – 25.800 Euro

R-Line – 26.350 Euro

R-Line DSG – 27.900 Euro

1.0 TSI 150 CV R-Line – 29.400 Euro