Volkswagen Talagon: i primi scatti del maxi SUV tedesco

Volkswagen Talagon supererà comodamente i cinque metri di lunghezza. Dovrebbero essere due le motorizzazioni disponibili e le trazioni. Questo maxi SUV sembra inizialmente destinato solo al mercato orientale

Caratteristica principale: dimensioni esagerate. Stiamo parlando del Volkswagen Talagon, il maxi SUV che il brand tedesco sta sviluppando in oriente e di cui, per ora, abbiamo a disposizione solo poche immagini che sono circolate in rete, ma che già fanno intuire alcune peculiarità.

Volkswagen Talagon: il SUV dalle dimensioni mastodontiche

Il segmento dei SUV è in continua espansione come dimostrato dalle tabelle relative alle vendite e i vari annunci che le case stanno facendo (e intensificando), specialmente negli ultimi mesi. Vetture sempre più performanti, tecnologiche e anche imponenti. Nel caso di Volkswagen Talagon potremmo dire quasi mastodontiche. Dalla Cina, infatti, arrivano le prime immagini della nuova vettura che la Casa di Ingolstadt sta sviluppando e che dovrebbe avere misure record. Si parla di una lunghezza di 5,15 metri per due metri di larghezza e 1,80 di altezza.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Talagon dovrebbe montare inizialmente un propulsore turbo da 2.0 litri in due versioni e potenze da 188 CV e 223 CV (due saranno anche i sistemi di trazione, anteriore e integrale). Se vi siete fatti ingolosire, però, vi dobbiamo richiamare alla calma. Volkswagen, infatti, sta sviluppando il Talagon in oriente perché quello dovrebbe essere il suo mercato di riferimento e a oggi non è assolutamente detto che la vettura orrivi anche in Italia.