Volvo EX30: nel 2023 arriva un nuovo SUV elettrico compatto

L'anno prossimo il marchio svizzero presenterà un inedito crossover, Volvo EX30, su piattaforma SEA di Geely che andrà a posizionarsi in gamma sotto la XC40 EV

In concomitanza con la presentazione della EX90 a sette posti, il marchio Volvo ha già anticipato cosa “bolle in pentola” per il suo 2023: assieme all’ammiraglia e alla già presente XC40 EV, la gamma del marchio svedese si arricchirà presto di un nuovo SUV/crossover compatto con powertrain 100% elettrica, il quale sarà in grado di competere sul mercato nei confronti di avversari del calibro della Smart #1 della DS3 con motorizzazione E-Tense.

Il suo nome sarà Volvo EX30 e dalla foto rilasciata in conferenza stampa, che potete ammirare qui sotto, lascia intravedere un corpo vettura dalle dimensioni ridotte (entro i 4,20 metri) con fari posteriori a forma di “C” leggermente differenti rispetto alla sorella maggiore EX90. Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, sarà costruito sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, per cui potrà adottare accumulatori da 86 o anche da 100 kWh con autonomia fino a 700 km e capacità di ricarica ultra-rapida a 360 kW. Il resto dei dettagli, ovviamente, saranno svelati nei prossimi mesi…