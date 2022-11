Volvo EX90: il nuovo SUV elettrico è pronto al debutto

Linee filanti e aerodinamiche, una grande autonomia, tecnologie ADAS di ultima generazione e sette posti a sedere: ecco i primi dettagli sulla Volvo EX90

Il top della gamma SUV del marchio Volvo presto accoglierà un nuovo modello: si chiamerà EX90 e proporrà sette posti a sedere per tutta la famiglia, all’interno di una carrozzeria dalle linee eleganti e con una powertrain sotto il cofano completamente elettrica. Il suo debutto? Fissato per il prossimo 9 novembre durante la world premiere di Stoccolma: nel frattempo, però, la Casa svedese ha rilasciato alcune immagini teaser, che mostrano – tra le altre cose – quanto sia stata curata l’aerodinamica al fine di ottenere la massima autonomia possibile con un singolo “pieno” di energia.

La sezione frontale filante e arrotondata, unita a elementi come i cristalli e le maniglie delle portiere a filo della carrozzeria, riducono al minimo la resistenza all’avanzamento garantendo un Cx di solo 0,29 – uno dei migliori del segmento per un SUV con sette posti a sedere. Tale lavoro di ottimizzazione, tuttavia, non andrà a discapito dell’eleganza tipica delle vetture Volvo: anche la EX90, infatti, proporrà una dotazione di tutto rispetto con tettuccio panoramico, ampie superfici in vetro, rivestimenti di alta qualità e – lato tecnologia – un pacchetto ADAS con sistema di telerilevamento a impulsi (Lidar) in grado di rilevare persone fino a 250 metri. Il resto dei dettagli? Li scopriremo il 9 novembre…