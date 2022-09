WiDNA inventa Mobile S, il primo antivirus intelligente per le auto moderne

La presenza di infotainment connessi in rete sulle auto di ultima generazione aumenta il rischio di attacchi informatici: ecco come difendersi dai "car hacker"

Le auto moderne sono cambiate molto rispetto a quelle di dieci anni fa: la presenza di sofisticati sistemi infotainment garantisce funzionalità innovative che possono funzionare, proprio come un computer, solamente attraverso la connessione alla rete internet. Quest’ultima, però, aumenta contemporaneamente la sicurezza e il comfort di guida ma anche la possibilità di andare incontro ad attacchi informatici da parte di malintenzionati: i cosiddetti “car hacker”.

Proteggersi in maniera attiva, passiva e preventiva diventa quindi una priorità ed è per questo motivo che oggi WiDna è riuscita a creare il primo “antivirus” specifico per tutte le auto moderne, sia endotermiche che ibride ed elettriche. Si chiama Mobile S e, perfettamente integrato con l’elettronica di bordo, fornisce diverse tecnologie in grado di riconoscere eventi anomali e di inviare in tempo reale sia un allarme sullo smartphone del proprietario (tramite l’app WiDna) che la richiesta di intervento alla Centrale Operativa più vicina.

Le funzionalità più importanti del sistema Mobile S sono le seguenti:

Tecnologia Safety Assist – monitora le aree di parcheggio potenzialmente pericolose inviando sull’app dedicata una notifica di pre-allarme nel caso in cui il conducente si stesse avvicinando a una di queste. Il suo funzionamento avviene grazie al servizio di geo-localizzazione della vettura, fornendo suggerimenti per preservare al meglio la sicurezza del veicolo

Tecnologia Sneaker – rappresenta la funzionalità di intervento vera e propria di Mobile S, in grado di riconoscere qualsiasi Passepartout elettronico inviando l'allarme alla Centrale Operativa WiDna per richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Nel frattempo il software può inibire l'elettronica della vettura per impedirne qualsiasi spostamento

Tecnologia Stealth – rispetto ai sistemi tradizionali tra cui gli antifurti satellitari e le scatole nere, Mobile S si integra perfettamente nell'elettronica del veicolo senza rimanerne vincolato, diventando quindi del tutto invisibile a qualsiasi intercettazione da parte dei malintenzionati.

La tecnologia Mobile S di WiDna, infine, può essere integrata nel proprio pacchetto assicurativo attraverso l’apposita estensione di garanzia “Cyber Risk Auto”, creata in collaborazione con il Gruppo Nobis. In caso di attacchi informatici che rendano inutilizzabili il software o la componente hardware della propria vettura, questa estensione garantisce infatti al proprietario il rimborso delle spese sostenute per il ripristino della componente hackerata, solitamente non coperta dalla garanzia del costruttore nè dalle tradizionali polizze furto incendio e Kasko.