WiDna protagonista del Car Hacking che sta rivoluzionando i sistemi di protezione per auto grazie alla Cyber Automotive Security

WiDna ha sviluppato la nuova generazione di sistemi di sicurezza per auto che previene i sempre più diffusi attacchi “hacker” delle nostre vetture sempre più connesse e… vulnerabili se non protette con adeguati “antivirus”

Nell’ambito della sicurezza, oltre a quelle passiva ed attiva, che tutti conosciamo e ne comprendiamo l’importanza, va inserita anche la sicurezza preventiva che riguarda specificatamente l’auto e l’elettronica implementata in essa. In questa area WiDna ha sviluppato tecnologie sempre più all’avanguardia per prevenire attacchi ‘’hacker’’ alla propria vettura.

I Car hacker e le nuove tecnologie di sicurezza nel settore automotive

In un mondo sempre più iper-connesso, gli attacchi e le minacce informatiche sono una preoccupazione crescente per i consumatori. A rischio non ci sono solamente le nostre informazioni personali, come nel caso di hackeraggio di un computer, ma tutta la nostra vita senza escludere la nostra amata compagna di viaggio!

Pensando alle più moderne e recenti smart car, che ospitano elettroniche connesse con la rete, sistemi di infotainment, moduli Bluetooth, assistenti alla guida e sistemi Keyless, si deve anche sapere che queste sono tutte tecnologie violabili dai così detti ‘’car hacker’’.

Per ingannare l’elettronica di bordo, accedendo alla vettura e permettendone l’avviamento, possono volerci anche pochi secondi: quando l’auto viene ‘’hackerata’’, infatti, identifica l’intruso come legittimo proprietario e non attiva i sistemi di protezione e sicurezza.

WiDna ha sviluppato in questi anni diverse tecnologie avanzate per garantire una protezione completa della propria auto e si è posto, pertanto, come punto di riferimento per la sicurezza nel settore automotive; nel 2011 con la tecnologia di identificazione digitale, già l’anno successivo con il primo sistema di gestione da remoto della messa in sicurezza con l’ausilio dello smartphone. Ad oggi le ricerche dell’azienda hanno portato allo sviluppo del nuovo accessorio SEP (Security Electronic Pack).

Come nasce WiDna?

WiDna nasce nel 2011 come spin-off di un’azienda leader mondiale nella produzione di antenne di primo impianto per molte case automobilistiche (gruppo PSA, VW, AUDI, per citare alcuni esempi). Vetrina di lancio nazionale del brand, con la tecnologia digitale fu in quell’anno il Motorshow di Bologna. Operando nel settore della sicurezza preventiva, WiDna è una realtà nuova e interessante: si presenta sul mercato con un accessorio che rappresenta la prima soluzione ad un tema che il cliente finale apprezza: la sicurezza

elettronica della propria autovettura.

La Mission di WiDna

La Missione di questa Tech Company è quella divenire il punto di riferimento, per case automobilistiche e rete distributiva, nell’ambito della sicurezza informatica nel settore automotive. Anticipare le necessità indotte dal mercato offrendo un prodotto di qualità in costante aggiornamento.

Scenario

Le auto moderne presentano una componente elettronica che è sempre più preminente. Dal 2018, per Legge, sono connesse alla rete, grazie al sistema Emergency Call, la cui funzione è di attivare automaticamente i soccorsi in caso di incidente.

Il tema della sicurezza attiva e passiva è stato oggetto di grande evoluzione promossa dalle case automobilistiche. Tutto ciò ha comportato un forte impatto dell’elettronica di bordo rispetto alla meccanica. E’ importante sapere che tali innovazioni non sono immuni da potenziali violazioni da parte degli hackers. Per questo motivo la collaborazione con un partner esterno, che sviluppi tecnologia innovativa ed esclusiva, diventa una mossa strategica per chi sul mercato si voglia presentare con una carta vincente sul tema della Cyber Automotive Security.

Cyber Automotive Security, la nuova competenza a difesa delle nostre auto!

Le parole d’ordine sono per WiDna sicuramente preparazione e professionalità: non c’è progetto di successo se ad un’idea innovativa non affianchi un appropriato processo di formazione dedicato agli operatori e per questo l‘azienda ha messo a punto un percorso di certificazione in Cyber Automotive Security rivolto ai componenti della rete vendita ed ai tecnici delle officine.

Il venditore moderno si deve proporre al cliente, desideroso di una nuova auto, come un consulente a 360 gradi. La sua preparazione non può prescindere dal tema della sicurezza elettronica, soprattutto in uno scenario che va verso motorizzazioni sempre più elettriche e sempre meno termiche. Questo elemento diventa carattere distintivo per il dealer che voglia presentarsi al cliente finale non solo con un’offerta di autovetture rispondenti a qualsiasi necessità, ma anche con una rete vendita che sappia accompagnare

sapientemente chi si appresti all’acquisto di una nuova automobile.

Come funziona l’SEP (Security Electronic Pack)?

Scegliere l’SEP di WiDna per tutelare il sistema elettronico dei propri modelli di auto, e di conseguenza i propri clienti, garantisce una protezione completa della propria automobile. L’SEP è infatti il primo e vero sistema anti hackeraggio, indipendente dall’elettronica di bordo, per ogni tipo di vettura da quelle convenzionali a quelle ibride ed elettriche.

Attraverso l’intelligenza di un software, riconosce e notifica in tempo reale le classiche azioni di furto e le moderne tecniche di intrusione elettronica. I servizi includono una App dedicata al controllo del veicolo e in caso di furto l’intervento di una Centrale Operativa. Il sistema prevede delle funzioni di protezione automatiche, sempre attive, e delle funzioni di protezione attivabili con l’ausilio dell’App, oppure più naturalmente attraverso i comandi vocali. L’SEP è infatti integrato con l’assistente vocale Siri (per sistemi iOS) e l’assistente Google (per sistemi Android).

WiDna partner ideale dei Top Dealers più innovativi

WiDna cura ogni fase del progetto. Per un Concessionario affidarsi alla scelta delle tecnologie WiDna significa anche iniziare un percorso di crescita, innovazione aziendale e una partnership solida che pone le basi in una prima definizione degli obiettivi e delle opportunità di incentivazione della rete di vendita, nella formazione del personale e nel costante monitoraggio dei risultati al fine di rispettare gli obiettivi prefissati.

WiDna Top Partners Italia by Infomotori

La qualità e l’elevato contenuto tecnologico ed innovativo dei prodotti WiDna sono evidenti e testimoniati non solo dall’apprezzamento espresso da parte dei clienti che sono venuti a contatto con questa realtà, acquistando un’auto equipaggiata con l’SEP, ma anche dal tasso di recupero dei veicoli illecitamente sottratti ai loro proprietari che negli anni si è attestato al 99.7%.

La loro attenzione verso la crescita degli stessi Concessionari coinvolti, unita alla formazione messa in campo sul tema della Cyber Automotive Security sono state premiate da Infomotori.com che ha voluto averli fra i Top Partners Italia dove stanno unendosi le realtà best in class delle rispettive categorie rivolte con particolare attenzione alla rete distributiva automobilistica.

WiDna segue quindi Globalsafe, il miglior broker per i Top Dealers italiani che fa parte di Aon, il più grande gruppo assicurativo del mondo. A breve confidiamo di poter svelare il terzo membro di questo network che svetta per tecnologia e innovazione nel proprio settore di competenza, confidenti di poter riunire nel breve periodo una squadra di vere eccellenze al servizio degli automobilisti e dei loro concessionari.

