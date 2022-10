XEV YoYo: tutte le novità del MY2023

La micro-car elettrica della torinese XEV si aggiorna e propone un nuovo cabinet per il cambio delle batterie e due inedite colorazioni: Crushed Mint e Olive Stone

Il Salone di Parigi è entrato nel vivo e tra le novità presenti alla kermesse francese un posto speciale è occupato dalla piccola XEV YoYo: la micro-car elettrica della startup torinese, già conosciuta per la recente partnership stipulata con Eni per il servizio di car-sharing del capoluogo piemontese, è pronta ad accogliere il 2023 con una serie di miglioramenti – primo tra tutti il nuovo cabinet per il “battery swap” che è ora molto più efficiente nonchè più sicuro durante l’operazione del cambio batteria.

La XEV YoYo, infatti, è caratterizzata dalla possibilità di sostituire l’accumulatore con uno completamente carico nel giro di pochi secondi, in modo da non attendere per forza il processo di ricarica del primo durante il collegamento alle colonnine pubbliche. Questo le permette di assolvere meglio anche il suo possibile, futuro, compito di vettura elettrica a guida totalmente autonoma, proprio come il concept che è stato presentato in anteprima al Salone di Parigi. L’ultima novità del MY2023, infine, è la disponibilità in gamma di due inedite colorazioni, chiamate Crushed Mint e Olive Stone.