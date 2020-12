Xpeng G3: il crossover elettrico low cost made in China

Xpeng G3 è alimentato da una batteria da 66 kWh che garantisce un'autonomia di 450 km e una potenza pari a da 198 CV. Dopo un primo lancio in Norvegia, la vettura verrà proposta anche nel resto d'Europa a un prezzo di circa 35.000 euro

Arriva da estremo oriente una novità in fatto di auto elettriche: la cinese Xpeng, azienda quotata anche alla borsa di Borsa di New York, ma praticamente al debutto in Europa, lancerà presto in tutto il Vecchio Continente il G3, un nuovo crossover elettrico.

Xpeng G3: le caratteristiche

Partiamo con la descrizione di questa vettura parlando all’azienda che la produce. Xiaopeng Motors è un’azienda fondata nel 2014 specializzata nelle auto elettriche che ha tra i propri soci annovera i colossi dell’elettronica Xiaomi e Foxconn oltre che Alibaba, gigante in fatto di e-commerce. Xpeng G3 avrà come primo banco di prova la Norvegia, paese nel quale 100 esemplari di questo crossover a zero emissioni sono già arrivati e presto debutteranno sul mercato. In base ai feedback che il brand orientale riceverà, verrà deciso se aprire la vendita anche agli altri mercati europei . La Xpeng G3 una batteria da 66 kWh che garantisce un’autonomia di 450 km e una potenza pari a 198 CV.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi, mentre la velocità massima è di 170 km/h. Come altri modelli elettrici è previsto un programma di ricarica rapida che permette di avere energia dal 30 all’80% in 30 minuti circa. La G3 è stata sviluppata su una piattaforma modulare, denominata SEPA, la stesa utilizzata per costruire la berlina sportiva P7. Avanzato il sistema di assistenza alla guida che è di livello 2.5 e che vede l’impiego di 12 sensori radar a ultrasuoni, otto telecamere ad alta definizione e tre sensori radar a onde millimetriche. Tutti questi dati vengono gestiti da un sistema operativo che si aggiorna costantemente.

Xpeng G3: quanto costa

Come tutti i prodotti provenienti dalla Cina, anche la Xpeng G3 farà del prezzo una delle sue migliori qualità. Pare, infatti, che la vettura possa essere acquistata sborsando circa 35.000 euro, un prezzo decisamente competitivo