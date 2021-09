XPENG X2: un’auto volante al Salone di Monaco

XPENG X2 vanta numerose dotazioni hi-tech, tra cui rilevazione radar delle distanze, sistema di sensori per evitare gli ostacoli e un paracadute. Con una struttura interamente in fibra di carbonio, pesa 560 chilogrammi. Potrà volare per circa 35 minuti a una velocità di crociera di 130 chilometri all'ora a una quota di 1000 metri

XPENG ha scelto il Salone di Monaco che si terrà in Baviera fino a domenica 12 settembre per presentare tutta la sua gamma di veicoli all’avanguardia in uno stand espositivo virtuale, ma l’attenzione è rivolta soprattutto a un modello: l’auto volante XPENG X2.

XPENG X2: le caratteristiche

Questo evento segna l’inizio l’inizio dell’avventura di XPENG in Europa che prevede, nei prossimi mesi, il lancio su diversi mercati di veicoli elettrici intelligenti già in vendita in Norvegia. La mission di XPENG è quella di fornire soluzioni di mobilità intelligenti a misura d’uomo, creando veicoli incentrati sull’esperienza umana anziché sull’hardware. Le auto sono progettate per adattarsi ai passeggeri, con sistemi software intelligenti all’avanguardia incorporati in ogni modello. Le tecnologie proprietarie di XPENG includono XPILOT, l’Advanced Driver Assistance System e Xmart OS, il sistema operativo intelligente per automobili.

Questi sistemi offrono al conducente un’esperienza di guida intelligente unica, integrando un software continuamente aggiornato che distingue gli Smart EV di XPENG dal resto dei veicoli elettrici sul mercato. Grazie al firmware OTA (over-the-air), i veicoli di possono essere facilmente aggiornati per introdurre miglioramenti e le ultime funzionalità. L’assistente vocale intelligente “Hey, XPENG” può interagire con il conducente e rispondere a vari comandi, tra cui l’apertura e la chiusura dei finestrini, l’avvio della navigazione GPS verso destinazioni specifiche, la regolazione dell’aria condizionata e il controllo dell’impianto stereo.

Come detto, l’attenzione sarà incentrata soprattutto si XPENG X2, l’automobile volante di quinta generazione. Questo veicolo futuristico, non ancora lanciato sul mercato, rappresenta l’ultima generazione di auto volanti, sviluppata in collaborazione con HT Aero. L’auto vanta numerose dotazioni hi-tech, tra cui rilevazione radar delle distanze, sistema di sensori per evitare gli ostacoli e un paracadute. La vettura è lunga 4,97 metri, larga 4,78 metri e alta 1,36 metri. I suoi bracci possono essere ripiegati, riducendo la lunghezza complessiva a 4,79 metri e la larghezza a 1,95 metri. Il diametro delle eliche è di circa 1,83 metri. Con una struttura interamente in fibra di carbonio, questa auto volante pesa 560 chilogrammi, con un peso massimo al decollo di 760 chilogrammi. Potrà volare per circa 35 minuti a una velocità di crociera di 130 chilometri all’ora a una quota di 1000 metri.

A Monaco l’intera gamma XPENG

La gamma XPENG, però, si compone anche di altri modelli. P7 e la berlina intelligente a lungo raggio dall’estetica sportiva e dal profilo aerodinamico della tipica coupé per indicare la direzione dell’evoluzione futura dello stile. Basata sulla piattaforma SEPA, la P7 è supportata dal sistema avanzato di assistenza alla guida XPILOT 2.5 e dal comodissimo sistema intelligente di bordo Xmart OS, definendo nuovi canoni per la guida intelligente. P7 Wing Edition esalta ulteriormente lo stile sportivo e dinamico della berlina intelligente EV grazie a porte anteriori con apertura a forbice appositamente progettate, di solito disponibili solo sulle supersportive.

Equipaggiata con trazione integrale, XPILOT 2.5 e un impianto audio Dynaudio a 18 altoparlanti di qualità professionale, la P7 Wing Edition offre l’esclusività che i suoi proprietari desiderano. G3i è il SUV ideali per i viaggi a lungo raggio, mentre P5 è la nuova berlina dotata di LiDAR e sofisticate funzionalità di assistenza alla guida basate sul sistema avanzato di assistenza alla guida XPILOT 3.5.