Yape: arriva a Milano il robot-fattorino per le consegne dell’ultimo miglio

Nell'area di Cascina Merlata avverrà una sperimentazione di sei mesi nella quale il robottino Yape potrà essere consegne di oggetti fino a 10 kg e fino a una distanza massima di 80 km

Stavolta non è un’idea di Amazon, ma di una startup che fa parte del gruppo tutto italiano e-Novia: nei prossimi sei mesi il distretto “Uptown” ubicato all’interno dell’area metropolitana Cascina Merlata della città di Milano potrà contare sul piccolo robottino a guida autonoma Yape (Your Autonomous Pony Express) per le consegne dell’ultimo miglio, a tutti gli effetti un “droide” pesante solo 50 kg e che avrà la possibilità di trasportare oggetti fino a un massimo di 10 kg (o 60 Litri) per un’autonomia massima di 80 km.

Provvisto di due ruote auto-bilanciate e alto meno di un metro, il robot-fattorino Yape si muoverà per Milano alla velocità media di 6 km/h sfruttando il proprio sistema di telecamere integrate e di intelligenza artificiale rilevando ostacoli fino a una distanza massima di 150 metri, fermandosi agli incroci per dare la precedenza agli altri veicoli e proseguendo sul suo percorso in maniera completamente automatica. Una volta raggiunta la propria destinazione, chi ha richiesto la consegna del materiale trasportato da Yape potrà accedere al vano di carico del robottino attraverso la scansione di un codice QR Code.

Il progetto di e-Novia prevede quindi una prima di fase di sperimentazione di sei mesi a Milano dove saranno implementati solo due robot su dieci, con i quali saranno individuate le aree predisposte per la loro circolazione, saranno mappati i percorsi da seguire in servizio e saranno perfezionati gli algoritmi per far fronte agli ostacoli quotidiani. Successivamente prenderà il via una seconda fase, che estenderà l’utilizzo del servizio Yape a tutti i cittadini del comune di Milano.