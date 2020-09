Yongwu Highway: l’autostrada sott’acqua

La Yongwu Highway, presso il lago Poyang, nella provincia di Jiangxi, in Cina, per gran parte dell'anno è sommersa dall'acqua e per questo si viaggia immersi per circa 15 centimetri

Avete mai guidato a pelo d’acqua? Anzi, tecnicamente sott’acqua? No, non siamo impazziti. Guidare ad altezza negativa, per così, dire, si può se vi trovate presso il lago Poyang, nella provincia di Jiangxi, in Cina.

Yongwu Highway: viaggiare a pelo d’acqua, anzi sotto

Ci sono strade e strade. Qui in Italia questa parola spesso si associa a buche e disagi, ma in giro per il mondo ci sono luoghi dove si può guidare facendosi travolgere dalle emozioni. È il caso del lago Poyang, nella provincia di Jiangxi, in Cina, attraversato dalla Yongwu Highway, meglio conosciuta come la più bella strada sotto l’acqua.

Proprio così: lunga poco più di cinque chilometri, questa strada, con due carreggiate singole e di alti paracarri, attraversa appunto il lago Poyang, il più grande di acqua dolce della Cina, ha la caratteristica di rimane scoperta solo per una parte dell’anno, dato che con l’inizio della stagione delle piogge il livello nel lago si alza e la Yongwu Highway viene letteralmente sommersa dall’acqua. Per tale motivo questa lingua d’asfalto è diventata, col passare degli anni, una vera e propria attrazione turistica, ma allo stesso tempo è anche l’unica via di collegamento per le zone limitrofe.