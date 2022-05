Z-Triton 2.0: il piccolo camper acquatico a pedalata assistita si aggiorna

La BeTRITON del 2020 diventa Z-Triton 2.0 e ottiene un nuovo telaio e una nuova meccanica per essere ancora più efficiente

Il fenomeno delle biciclette elettriche a pedalata assistita è cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi e, come ogni cosa, è riuscito a prendere una piega anche decisamente insolita. E’ il caso del piccolo camperino che potete ammirare anche voi nelle foto presenti in gallery, piuttosto strano ma sicuramente funzionale per coloro che vogliono vivere una vacanza “fuori dal comune” sostando nei campeggi o, addirittura, in mezzo a un lago di montagna.

Avete capito bene: questo “triciclo camperizzato“, con il suo nuovo telaio supportato da un migliorato sistema meccanico delle sospensioni, è capace addirittura di galleggiare sull’acqua, trasportando al suo interno due adulti che, visti gli spazi ristretti, devono adattarsi e fare qualche sacrificio in più rispetto a un’imbarcazione normale.

Il progettista di questo mezzo è l’azienda lettone Zeltini, che già nel 2020 ne aveva commercializzato una prima versione chiamata Z-Triton: oggi, con alcune migliorie degne di nota, è arrivata la 2.0 soprannominata BeTRITON, capace di trasformarsi da bicicletta a pedalata assistita in camper multiuso per tutti i giorni. Lo chassis è un misto di acciaio, fibra di vetro e poliestere derivato da bottiglie di plastica riciclate ed è inserito all’interno di un complesso dalle dimensioni complessive di 3,9 metri per 1,45 per 1,72.

Quest’ultimo integra anche un piccolo scafo che, quando arriva a toccare l’acqua, sostituisce automaticamente le ruote con dei galleggianti e abbassa un motore a elica che serve ad avanzare alla velocità di circa 5 km/h. Quest’ultimo fa parte della powertrain di base ad alimentazione elettrica, la quale non integra più due motori da 250 W l’uno come sul primo Z-Triton bensì un’unica unità da 1000 W che, in modalità bici-camper, è in grado di spostare il veicolo alla velocità media di 20 km/h (massima autolimitata di 25).

Il pacco batterie, invece, è agli ioni di litio ed è in grado di assicurare un’autonomia massima di oltre 50 km nel caso si viaggi su terra e di circa 20 km quando si utilizza il BeTRITON come “camper acquatico”. La ricarica avviene principalmente tramite le colonnine pubbliche, ma nel ripristinare energia aiutano anche i pannelli solari installati sul tettuccio da 100 W predisposti, per lo più, per alimentare la radio Bluetooth, le porte USB e il sistema GPS.

Vi state chiedendo dove è possibile acquistare questo simpaticissimo “triciclo”? Il BeTRITON, o Z-Triton 2.0, può essere attualmente pre-ordinato passando per il sito ufficiale della casa madre (a questo indirizzo), la quale assicura le consegne dei primi esemplari per la fine dell’anno. Per quanto riguarda il prezzo, il listino ufficiale si dovrebbe assestare intorno ai 14.500 Euro.