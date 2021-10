Zeekr 001: l’elettrica cinese è pronta per la produzione

La Zeekr 001 ha due motori elettrici (uno per asse), in grado di erogare una potenza massima di 544 CV. La velocità massima, autolimitata elettronicamente, è di 200 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3.8"

Si chiama Zeekr 001 la nuova vettura elettrica proveniente dalla Cina e che è pronta a fare il suo debutto sul mercato. Nella fabbrica di Ningbo, nei giorni scorsi, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della catena di produzione e il conseguente via dei lavori.

Zeekr 001: le caratteristiche

La Zeekr Intelligent Factory è una delle strutture più avanzate in fatto di produzione di veicoli elettrici. Tutto è all’insegna della modernità: da quelle parti, infatti, viene sfruttano anche un sistema 5G+ che consente una gestione della produzione agile e senza intoppi. Alcune aree, come la sezione di saldatura, sono completamente automatizzate con oltre 300 robot che svolgono il lavoro con un intervento umano limitato. Inoltre, il processo produttivo consente una continua auto-ottimizzazione, garantendo la massima qualità di ogni prodotto. Dalla fabbrica è pronta a uscire la Zeekr 001 che, dopo la presentazione avvenuta nell’aprile 2021 al Salone dell’auto di Shanghai, sarà presto in strada.

La vettura si basa sulla Sustainable Electric Architecture (SEA) del Gruppo Geely Holding e i due motori elettrici, disposti uno per ogni asse, permettono di produrre una potenza di sistema di 400 kw (544 CV) con una coppia massima di 768 Nm. La velocità massima, autolimitata elettronicamente, è di 200 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3.8″. La batteria da 100 kWh ha un sistema di ricarica rapida: il rifornimento di energia dal 10% all’80% avviene in soli 30 minuti (in soli cinque minuti si può avere energia per effettuare 120 km). Le prime consegne della Zeekr 001 dovrebbero avvenire proprio in questi giorni inizialmente in Cina.