Zity by Mobilize, il car-sharing a Milano con Dacia Spring: ecco le tariffe

La flotta di 450 Dacia Spring è ora utilizzabile grazie al servizio di car-sharing promosso dal gruppo Renault: la promo di lancio prevede un costo di 0,23 Euro al minuto

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso maggio, il servizio di car-sharing promosso dal gruppo Renault, Zity, diventa operativo nella città di Milano: grazie alla collaborazione tra Mobilize e Ferrovial, società spagnola di noleggio free-floating, ora sarà possibile utilizzare la flotta di 450 Dacia Spring presenti nei vari punti nevralgici del capoluogo lombardo sia nel centro urbano che sulle principali vie di comunicazione (anche in autostrada), con l’unica accortezza di riportare l’automobile all’interno dell’area operativa del servizio stesso in modo da permettere agli operatori di provvedere alla ricarica del pacco batterie (che attualmente ha un’autonomia massima di 230 km).

Per il lancio ufficiale di Zity by Mobilize a Milano la stessa Renault ha creato un’offerta promo grazie alla quale si pagherà una tariffa di 0,23 Euro al minuto (anzichè 0,29) per l’utilizzo vero e proprio della vettura, al quale si aggiunge l’eventuale costo per la sosta prolungata pari a 0,12 Euro al minuto (anzichè 0,15). Qualora si sfori il tetto di 4 ore, la tariffa diventerà fissa e pari a 29 Euro aumentando proporzionalmente qualora si passino le 8 ore (39 Euro).

Esistono poi i pacchetti dedicati a una o più giornate: per 24 ore di utilizzo il costo è fissato a 49 Euro, per 48 ore a 79 Euro e per 72 ore a 99 Euro; per chi preferisce l’abbonamento “ricaricabile”, invece, si potranno optare per i tagli di ricarica da 30 Euro (con credito di 36), da 60 Euro (con credito di 75) e da 100 Euro (con credito di 130).

Come è possibile aderire al nuovo servizio di car-sharing di Renault? La procedura è molto semplice: basta scaricare la relativa applicazione dai rispettivi store per smartphone Android e Apple per poi effettuare la registrazione (gratuita), che richiede l’inserimento dei propri dati personali tra cui le scansioni di carta d’identità e patente di guida nonchè la conferma degli estremi della propria carta di credito. Dopo un massimo di 24 ore il proprio profilo sarà attivato e si potrà usufruire liberamente delle comodità offerte da Zity by Mobilize, che per il momento sarà attivo in via esclusiva solamente a Milano.