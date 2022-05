Zity by Mobilize: il car-sharing di Renault debutta a Milano

Dopo Madrid, Parigi e Lione, le flotte di Dacia Spring e Renault Zoe del car-sharing Zity by Mobilize sono pronte per dar vita al capoluogo lombardo

Il car-sharing “full electric” del Gruppo Renault, denominato Zity by Mobilize, sta per fare il suo esordio in Italia: dopo aver riscosso grande successo in Spagna (a Madrid, nel 2017) e in Francia (rispettivamente a Parigi – 2020, e a Lione – marzo 2022), la prossima tappa sarà quella di Milano dove, a partire dal mese di maggio, sarà messa a disposizione una flotta di 450 unità di Dacia Spring, city-car economica del marchio rumeno che promette un’autonomia con la singola ricarica di ben 305 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Attraverso il download dell’applicazione dedicata (Zity), gli utenti milanesi potranno visualizzare sulla mappa la vettura più vicina alla propria posizione per poi prenotarla e utilizzarla secondo una tariffa “pay-per-drive” calcolata a minuti oppure in pacchetti di 4, 8 e 24 ore. Si tratta a tutti gli effetti di un servizio di free-floating disponibile H24 e sette giorni su sette, che non prevede alcun canone mensile o annuale e permette addirittura di mantenere “impegnata” una delle Spring disponibili in caso si debba effettuare la sosta per brevi periodi.

L’arrivo del servizio Zity by Mobilize del Gruppo Renault a Milano avverrà contestualmente a una campagna promozionale che garantisce ai primi 5.000 iscritti di ricevere subito un credito pari a 50 Euro per utilizzare una delle 450 Dacia Spring disponibili sul tessuto urbano lombardo. Quest’iniziativa darà ancora più respiro al bacino di oltre 340.000 milanesi che usufruiscono di servizi di mobilità condivisa, permettendo inoltre di creare una cinquantina di posti di lavoro per disoccupati e per famiglie in difficoltà economiche.