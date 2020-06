ZTL a Roma aperte fino al 30 agosto per agevolare gli spostamenti

Al fine di rendere più semplici gli spostamenti dei lavoratori e dei cittadini, le ZTL di Trastevere, Tridente e Centro Storico di Roma rimarranno disattivate fino al 30 agosto

La Fase 3 dell’emergenza Coronavirus è definitivamente entrata nel vivo: da oggi è possibile spostarsi anche in altre regioni e questo, si spera, permetterà all’economia italiana di cominciare, lentamente, a ripartire. Proprio per incentivare questo aspetto, a Roma la sindaca Virginia Raggi ha deciso di aprire le ZTL, in modo da “agevolare gli spostamenti in città durante questa fase delicata“.

La conferma di quanto fatto è arrivata direttamente attraverso un post sul suo account Facebook: “Abbiamo deciso di lasciare disattivati i varchi d’ingresso alle Zone a traffico limitato di Trastevere, Tridente e Centro Storico fino al 30 agosto 2020. Dobbiamo sostenere i romani e i nostri imprenditori, per cui vogliamo facilitare le tante persone che lavorano in centro e le attività commerciali che, da pochi giorni, hanno rialzato le serrande per ricominciare. Nel rispetto delle misure anti-covid, la capienza dei mezzi pubblici è stata praticamente dimezzata, per questo abbiamo potenziato il trasporto pubblico negli orari più critici anche con l’utilizzo di pullman privati e incentivato forme di mobilità alternativa“.