Nuro R2: il mini van a guida autonoma per le consegne a domicilio

Nuro R2 ha una lunghezza di 2,75 metri per una larghezza di 1,30 metri e può raggiungere una velocità massima di 50 km/h. Negli Stati Uniti ne sono stati ordinati 5.000 esemplari che saranno su strada entro due anni

I mezzi a guida autonomo sono il futuro delle quattro ruote e questo tipo di tecnologia potrà essere impiegata per innumerevoli scopi, non solo quelli personali. Prendete, ad esempio, Nuro R2, il piccolo furgone senza conducente in arrivo nel 2022 che sarà adibito al trasporto di oggetti.

Nuro R2: le caratteristiche

Si chiama Nuro R2 e altro non è che il piccolo furgone a guida autonoma che potrebbe cambiare in maniera considerevole il mondo delle consegne, a prescindere dal tipo di contenuto. È dotato di una batteria da 31 kWh, ha una lunghezza di 2,75 metri per una larghezza di 1,30 metri e può raggiungere una velocità massima di 50 km/h. Questo mini van dal disegno futuristico non ha volante, posti a sedere o altre parti che caratterizzano un furgone da lavoro tradizionale. Ha solo lo spazio necessario per contenere le merci più disparate da consegnare quando e dove serve.

R2 è il frutto del lavoro di Nuro, società statunitense di robotica che realizza veicoli a guida autonoma per le consegne. L’azienda ha dichiarato di essere riuscita a raccogliere un’ingente somma di denaro che ha poi destinato alla progettazione di questo mezzo che oggi, in piena pandemia da coronavirus, acquista un ruolo ancora più centrale rispetto al suo predecessore. L’impossibilità di spostarsi, infatti, ha portato a un vero boom nel settore delle consegne ed R2 sembra la soluzione ideale per consegnare cibo, ma anche dispositivi medici o tutto quello che occorre per arginare l’emergenza sanitaria. La National Highway Traffic Safety Administration, l’agenzia governativa statunitense legata al dipartimento dei Trasporti, ha dato l’ok per la messa in produzione di 5.000 Nuro R2 che sarà possibile vedere sulle strade degli States entro i prossimi due anni.